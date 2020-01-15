Bir garip akupunktur anısı
Erkek arkadaşımın babası uzun yıllardır sigara tiryakisi.
Ne yapsa kurtulamıyor.
En son çareyi akupunkturda bulmuş. Şişli'de bir akupunktur uzmanından randevu almış. Giderken bize "Siz de gelin benimle" dedi. Ben, erkek arkadaşım ve babası Şişli'deki akupunkturcunun muayenehanesine gittik.
Eski, köhne bir apartman dairesiydi.
Adam da doktor falan değil, duvarda uyduruk bir yerlerden akupunktur sertifikası olan tuhaf biriydi.
Adam arkadaşımın babasını yatırdı. Biz de seyrediyoruz. Orasına burasına iğneler soktu. Sonra "Yarım saat bekleyeceğiz" dedi. Geçti masasına oturdu.
Biz de erkek arkadaşımla karşısına geçtik, oturduk. Odada derin bir sessizlik hakimdi.
Adam hiç konuşmadan birden masasının altından bir bağlama çıkardı. Başladı çalmaya. Hem çalıyor hem türkü söylüyor. Biz aniden şaşırdık. İçimden öyle bir gülme geliyor ki, dudaklarımı ısırıyorum, aklıma kötü şeyler getiriyorum gülmemek için. Kafamı çevirip erkek arkadaşımın suratına baktım.
Surat olmuş domates gibi kıpkırmızı. Gülmemek için dudaklarını buzmuş, kafasını önüne eğmiş. Dokunsam patlayacak.
Adam arada bağlamadan kafasını kaldırıp yüzümüze baktığında yanaklarımı yana gererek hem eğleniyormuş havası veriyorum hem de gülme stresini biraz azaltıyorum.
O yarım saat bana 10 saat gibi geldi. Yarım saat boyunca adam hiç ara vermeden çaldı, söyledi.
Sonra aniden döndü, vücudunda iğnelerle muayene masasında yatmakta olan arkadaşımın babasına, "İstek var mı?" diye sordu.
Arkadaşımın babası da yattığı yerden, "Antalya dolaylarından bir türkü var ama ismini hatırlayamadım" dedi.
Bunun üzerine adam, "Onu sormuyorum, sigara içme isteği var mı?" dedi.
Biz orda artık dayanamadık.
Koptuk. Sanki yıllardır gülmemişim gibi güldüm.
Arkadaşımın babası mı?
Hala sigara tiryakisi.
eksisozluk.com/congratulationsyouwon
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kalbinizi kıran birini beyninizin affetmesi 6 ila 8 ay sürmekteymiş.
TESPİTLİ YORUM
3 ayda 5 defa terk edilip 2 defa aldatılmış hala "Aşk istiyorum" diyo. Ulan aşk seni istemiyor işte niye zorluyorsun?
NE KADAR OLDU?
28 kişinin oynadığı 'Laz Kit' filmini vizyona girdikten sonra 27 kişi izleyip 454 TL hasılat yapalı 1 HAFTA OLDU
FACEBAK DUVARI
Keşke imkanlar el verse de beni param için sevseniz.
Zerre sitem etmem
AlkışlıYorum
Sabah işe hatrı sayılır bir şekilde geç kaldığımda uydurduğum bol aksiyonlu bahanemi dinleyen patronum, "Çok mu düşündün bu bahaneyi?" dedi. Ben de, "Yoo, birden aklıma geldi" demiş olamam değil mi? Hay dilimi...
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