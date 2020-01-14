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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Ocak 2020, Salı

En acı reddedilme hikayeleri

"Bir keresinde deli gibi hoşlandığım aşırı etkileyici bir çocuk beni birkaç kere yemeğe çıkarmış, gösterişli bir kutlamaya götürmüş ve beni evine Şükran Yemeği'ne davet etmişti... Sonra beni yakın arkadaşına tanıtırken, 'İşte kız kardeşim olmasını dilediğim kişi' bu demişti."
"İçeride 14 kadının olduğu ve tek erkek olduğum bir speed date etkinliğine katılmıştım. 14 kadının hepsi de benimle birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ettiler."
"Bir keresinde gluten intorelansım olduğu için reddedilmiştim. Evet doğru okudunuz."
"İlkokuldayken gotik bir kız beni kanla yazılı bir mektupla reddetmişti."
"Birkaç haftadır bir çocukla konuşuyordum ve öğrendik ki ikimiz de Lord of the Rings hayranıymışız.
Bana Silmarrilion kitabını okuyup okumadığımı sordu. Hayır dediğimde ise o kitabı okumamış bir LOTR hayranıyla konuşamayacağını söyledi."
"Yıllar önce bir çocukla bir süre konuştuktan sonra buluşmaya karar verdik.
Buluşacağımız yere erken gittim ve sonra bana doğru geldiğini gördüm.
El salladım, beni gördü, yanımdan geçip gitti ve kayboldu. Her yerden..."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2013'te Birleşik Krallık'ta Wesley Carrington adındaki bir adam, metal dedektörünü eline ilk kez alışından 20 dakika sonra 156 bin dolar değerinde Roma altını bulmuştur.

TESPİTLİ YORUM
Koyun deyince kızan, koçum deyince sevinen enteresan bir milletiz.
Sanırsın koç, koyunun erkeği değil de bilimadamı.

NE KADAR OLDU?
Eskişehirspor maçında küçük bir taraftar kalabalıktan korkunca taraftar "Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu" şarkısını söyleyeli 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bir erkek olarak hiç çekinmeden ücretsiz dağıttığımız kondomlardan istedi, verdim.
Sonra sevgili kozalak "Bunu nasıl kullanacağım?" diye sordu.
Sırıtık bir şekilde cevap bekleyen suratına bakıp "Sabah akşam az suyla içiver" dedim.
Elindekini cebine, kuyruğunu da arkasına sıkıştırıp çıktı.
Arkasından ağzım kulaklarımda bakakalmışım.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak En acı reddedilme hikayeleri
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