Instagram’da bıktığımız şeyler-2
Evet, Instagram insanları modadan da soğuttu. Eskiden herkesin iyi-kötü kendine özgü bir tarzı vardı. Sosyal medya ile her dönem "x markasının y modeli" gibi belli başlı şeyler var ve herkes birbirinin aynısı giyinerek stil sahibi olduğunu düşünüyor.
Filtre ve photoshop uygulamaları:
İnsanların sosyal medyadaki halleriyle gerçek halleri arasında uçurum oluştu.
Kimse de bunu sorun etmiyor ama bu sahte ideal güzellik algısı her geçen gün daha fazla genci estetik operasyonlara yönlendiriyor.
Kahve, çay ve bunlarla ilgili her şey:
Instagram'ın adeta yazısız kuralı, demirbaşı olan kahve keyfinden, sırf fotoğraf paylaşmak için gidilen mekanlardan soğuduk.
Instagram sofraları:
Bu sofraları daha iyi nasıl ifade edebiliriz bilemedik.
Aile en fazla üç üyeden oluşsa bile en az on kişilik hazırlanan, sunumundan çeşitlerine abartının dibine vurulan yemek sofraları kültüründe yemek paylaşmanın ayıp olduğu bizleri utandırdı.
Gezmek, tatil yapmak:
Bundan da soğunur mu derseniz, soğuttular. Dünyanın en güzel yerlerine giderken bile aşırı kasıntı, aşırı hazırlıklı ve kendi odaklı olan tatilciler adeta bu platform için geziyor gibiler ve bu da insanı soğutuyor.
Ayak:
Farkında mısınız bilmem ama Instagram'da karşınıza bir çift ayak çıkmadan günü bitirmeniz neredeyse imkansız.
Özellikle yaz aylarında bu durum ayak görmeye tahammül edemeyenler için iyice zorlaşıyor.
Tbt'nin gözünün oyulması:
Artık herkesin bildiği, eski fotoğrafların #tbt etiketiyle paylaşıldığı perşembe günleri, annesinin karnına doğru bir yolculuk yapıp tüm eski fotoğraflarını tekrar tekrar paylaşanlara bir şey diyemiyoruz.
Arabada çekilen videolar:
Söylenen şarkıları, dansları geçtik, dümdüz yolu çeken var. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yale Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde görev yapan profesör Keith Chen; maymunlara para kullanmayı öğretmek ve bunun sayesinde topladığı bilgileri, bizlerin yani insanların, para ile olan ilişkisini karşılaştırıp, çeşitli sonuçlar çıkarmak amacıyla bir araştırma yaptı.
Ancak araştırma sonucunda ilk maymunların hırsızlık, firar ve fuhuş yapmaları nedeniyle araştırma iptal edildi.
TESPİTLİ YORUM
Kız üç günlük Fransa turuna gitmiş "Paris seni unutmayacağım" diye yazmış.
Üzülme 12 ay boyunca ekstrende banka hatırlatacak zaten.
NE KADAR OLDU?
Tuğba Özay, üyesi olduğu CHP'nin açılımını soran gazetecilere "Cumhuriyetçi Halkçı Parti" diyeli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Alkışı doğum günümde babama dönüp "Biz yaptık, biz yaptık!" diye sevinen anneme değil, anneme bakıp gururla "Ne yaparmışız beee!" diyen babama istiyorum.
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