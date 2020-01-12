İnstagram’da bıktığımız şeyler-1
KİMİ tepsiye çıkar, kimi vinçle iner; Instagram ile iyice abartılan ve büyüyen düğün sektörü gözleri o kadar yordu ki, artık pek çok genç sade bir törenle evlenme hayali kuruyor.
Görgüsüzlük çağrışımı yapan her şey:
INSTAGRAM'DAN önce de görgüsüzlük vardı elbette, ancak seviye öyle bir yere geldi ki aldığı küçücük bir hediyeyi paylaşana bile tahammülümüz kalmadı.
İlişki paylaşımları:
AŞK belki de en zor rahatsız olacağımız konulardan biriydi. İnsan daima sevdiğine sevgisini göstermenin bir yolunu bulur ama Instagram stili aşk gözlerimizi çok yordu.
Yeni anneler:
YİNE annelik ve bebekler hassas noktamızdı. Sağ olsun 'Instagram annesi' diye bir akım başladı ve kadınlar hamile kaldıkları andan çocukları belli bir yaşa gelene dek çıkardıkları gaza kadar her ince detayı takipçileriyle paylaşmaya başladı ve özellikle bebeğinin ağzından konuşanlar sinirlerimizle oynadı.
Yoga, pilates gibi moda sporlar:
BAŞLARDA spor yapma hevesi olanlara yol gösteren Instagram kullanıcıları, sonradan aslında kendilerinin ne kadar fit ve sportif olduğunu gözümüze sokmaya başlayınca fenalık geldi.
Influencer'lar:
BİR anda aslında ne iş yaptıklarını çözemediğimiz bu insanlar için kullanılan 'influencer' kavramı girdi hayatımıza.
Tüm gün süslenip gezen, bedava seyahat eden ve boş vakitlerinde markaların hediye gönderdiği pahalı ürünleri açıp her iki paylaşımlarından biri reklam olan bu insanlardan çok soğuduk.
onedio.com
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
Violet Jessop adlı kadın Olympic gemisine bindiğinde, gemi Hawke isimli başka bir gemiyle çarpışmış. Aynı kadın Titanik buz dağına çarptığında Titanik'te, Britannic gemisi bir mayına çarptığında da Britannic'te yolculuk ediyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Yangın merdivenini sigara içmek için kullanan tek milletiz.
NE KADAR OLDU?
Gaziantep'te 32 kg esrarla yakalanan bir şahıs "16 çocuğum var hepimiz içiciyiz. Bu bize anca yeter" diyeli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Dün akşam izlediğimiz bir flimin en heyecanlı yerinde seslice bir osurduktan sonra tam o sırada filmde aktörün "Burnuma kötü kokular geliyor evlat" demesini kendi üstüne alınıp, "Karıcım bak gördün mü öyle bir osuruyorum ki oraya kadar kokusu gidiyor" diyen bir kocam var.
Üstüne üstlük film Afrika'da geçtiğinden, osuruğunu oraya kadar göndermiş olmanın gururunu yaşıyor. Canım benim yaa...
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