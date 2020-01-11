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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Ocak 2020, Cumartesi

Komik davetiye sözleri

Filmin adı: MUTLULUK Süresi: ÖMÜR BOYU Başrollerde: S & S Bilet Ücreti: SADECE ALKIŞ
Sevgili Dostlar, 7/ 7/ 2007 Salı günü Saat: 20 - 24 arası.
Mutluluk oyununda sahneleri birleştirdik. Ve bugün perdeyi açıyoruz. Tek perdelik bu oyun siz salonu terk ettikten sonra da sürüp gidecektir. Ve perde, yaşam bizi ayırıncaya kadar inmeyecektir.
Bu iki kişilik oyunun galasında hep birlikte olalım.
***
Sünnetçi amca sordu. Son kararın mı oğlum? İçime bir korku doğdu.
Joker hakkımı kullanıyorum.
Anne ve babama danışıyorum.
Dediler ki artık zamanı doldu. Ben de sünnet oluyorum.
Bütün sevenlerimi sünnetime bekliyorum.
***
Öyle bir köprü ki geçmem gerek Türk oğlu Türküm.
Değilim ürkek gelin görün olacağım sünnet herkes görsün nasıl olunurmuş erkek.
***
Leyla ile Mecnun'u görmemiş, Kerem ile Aslı'yı duymamış, Ferhat ile Şirin'i bilmiyor olabilirsiniz. Titaniği de seyretmediyseniz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bu büyük aşkın nikâh/düğün gecesinde/ gününde, Bizleri onurlandırmanız dileğiyle…
****
Büyüdük şimdi evleniyoruz bu mutlu günümüzü görmeye sizleri de bekliyoruz..
***
Sevenler hep mesut olsun.
Düğün mutlu bir yol olsun.
Herkes bilsin herkes duysun.
Gelen dostlar sağolsun.
***
Gereği düşünüldü. Birbirine karşı mutluluk suçunu ikna etmiş olduklarından Medeni Kanun'un 4721 Maddesi'ne göre Evlilik cezasına çarptırılmışlardır. Sizleri de aralarında görürlerse suçları ömür boyu mutluluğa dönüşecektir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
1895 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde iki araba çarpıştı.
Ancak işin ilginç yönü o tarihte Ohio'da iki arabanın bulunması ve bu iki arabanın birbirine denk gelerek Ohio tarihinin ilk kazasını yapmasıydı.

TESPİTLİ YORUM
"Erkeklerin suçlu olduğunda en sık kullandığı kelimeler: ya "ne alakası var" ya "saçmalama" olarak tespit edilmiştir.

NE KADAR OLDU?
'Konya Modifiye Tuning" nickli bir kişi, Türkiye Gençlik Birliği'nin Facebook'ta 'TGB Konya" adıyla açtığı sayfaya "slm tugba" nasılsın" mesajıyla yanaşalı 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Elektrik süpürgesinin demir hortumu eskidi diye Kadıköy'den yenisini alıp minibüse bindim. İkili koltuklardan birine oturdum. Demir boruyu dik tuttum. Yerden tavana kadar boyu vardı. Her minübüse binen tutmalık zannetip tutundu. 45 dakika kesintisiz fakat sessizce gülmek yanaklarıma iyi gelmedi vesselam...
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