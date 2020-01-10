Evliliğe götüren cümleler

Ben neyim senin için?

Hayri lütfen bana söyler misin, senin için kimim ben?

Senden bir çocuğum olsun istiyorum Nejat.

Evlenmemiz şart diil.

Annem seninle tanışmak istiyor Haydar? Canım ne var bir gelip merhaba desen?

Seninle bir koltuğa uzanıp filmler seyretmek istiyorum Mahfi?

Kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik bana göre değil Hikmet.

Babam artık görüşmeyeceksin o çapulcuyla dedi Tarık?

Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi bilsen?

Aklın durur yani. Ne o durgunlaştın Fevzi?

Evlenmekten korkacak ne var Hidayet. Alt tarafı bir kağıt parçasından mı korkuyorsun?

Bizim ilişkimizde eksik bir şey var ama nedir bulamıyorum Fırat?

Bugün kravatını ben bağlamak istiyorum Ferit?

Nasıl, yaptığım kuzu kapamayı beğendin mi Talat? İstersen sana her gün yaparım.

Evlenmek şart diil.

İlişkimize bir isim vermek istiyorum. Ne bileyim adını koyalım, tarif edelim yani.

Beni tanıştırırken kız arkadaşım demenden bıktım.

Asker arkadaşım gibi kız arkadaşım. Ne demek şimdi bu. Git başımdan Hüseyin?

Yo yo diş fırçam çantamda kalsın. Senin banyonda ne işi var? Lütfen ısrar etme Şafak!

Eh madem istiyorsun bu eve de bir tane alırım. Bir tane senin evinde olur bir tane benim evimde.

Hayatııııım. Maçın başladı gel... Sana içecek de açtım. Çerez filan?

Soyadın çok güzelmiş Ertan? Dikkat ettin mi benim ismimle de çok kafiyeli oluyor.

Değişen ne olabilir ki Sinan. Biz seninle zaten evli gibi yaşıyoruz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2000'li yılların başlarına kadar bir insan hayatının ortalama 3 yılı tuvalette geçiyordu.

Akıllı telefonlar çıktıktan sonra bu rakam 8 yıla çıktı.



TESPİTLİ YORUM

Ancak bir Türk, aracın sinyal lambaları dururken kolunu çıkararak dönüyorum hareketi yapabilir.



NE KADAR OLDU?

Sivas'ta bir anne müzisyen oğlunun sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için sokak sokak gezip takipçi toplayalı 1 YIL OLDU



AlkışlıYorum

İşyerime abone olan dilenciden kurtulmak için "Dükkana ilk giren sensin.

Siftah yok, bir siftah at!" dedim. "Ciddi mi diyon abi?

Atayım vallahi.

Bizim gene kira derdi falan yok, ne toplarsak bereket versin diyoz, sizin işiniz daha zor. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Kendime bir acıdım bir acıdım, sormayın gitsin.

Adam beni bunalıma soktu yahu!