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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Ocak 2020, Perşembe

Hangi evi seçerdin?

BABA EVİ
Üstüne yoktur. Ne kira, ne bir sürü fatura, ne de çamaşır, yemek, ütü.
Ekmek elden su gölden ortamdır. Yaşanacak yerdir.
Yeryüzündeki cennettir.
Ta ki büyüyüp ihtiyaçlar artıp da ayrılınca ve bitmek bilmeyen faturalar aracılığıyla hayatla yüzleşince değeri anlaşılır.
Şayet mümkünse hiç çıkmamakta fayda vardır...
ÖĞRENCİ EVİ
Zor ama bir o kadar da zevklidir. O yaşlarda ABD olmadan "özgürlük ve demokrasi" yaşamanın tadına doyum olmaz. Hele bir de iş bulunmuş ve IMF konumundaki aile yardımı olmadan yaşanıyorsa mis.
Bol geyik, bol eğlence, biraz pislik, az ders. Hayat yaşanası bir şeydir ve İclal Aydın çok net anlaşılır o evde. 4-5 seneden fazlası bayar.
DÜĞÜN EVİ
Ayvanın sık sık hatırlandığı bir mekandır.
Eksiği, gediği hiç bitmez.
Kıdemli arkadaşlarınıza "Abi battım ben" diye dert yandığınızda en sık duyacağınız cümledir:
"Koçum, acele etme, ben 10 yıllık evliyim, hala bitiremedim eksiği!" Biraz rahatladığınızı sandığınızda doğan bebek ve artan masrafla birlikte 'baba evi'ne duyulan özlem daha da bir artar. Mecbur kalmadıkça girmemek gerekir.
BBG EVİ
100 gün diye girip 15 günde çıkma ihtimali olduğu için, kendini gösterme adına olmadık maymunluklar ivedilikle yapılır. Para kazanırken paranın alamayacağı şeyleri kaybedersiniz. "Fakir ama onurlu genç"lerin filmlerde kaldığı ülkelerde taliplisi çoktur. Girenin dostu olmaz, ona göre. Allah kimseyi düşürmesin!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güney Kore'de bulunan Mapo Köprüsü'ndeki intiharları azaltmak için köprünün adı "Yaşam Köprüsü" olarak değiştirilmiş ve üzerine pozitif mesajlar eklenmiştir.
Ancak bu değişikliklerden sonra intihar oranı 6 kat artmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Bi kadın "Sen bilirsin" diyorsa, karşındakinden daha çok biliyor demektir...

NE KADAR OLDU?
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde asgari ücretle çalışan bir kişi haram olduğu gerekçesiyle 20 bin TL vuran bileti yakalı BİRKAÇ GÜN OLDU

AlkışlıYorum
Bir alkış da hız limitini aşıp radara yakalanan doktorun, "Acelem var memur bey, hastaya yetişmem gerek.
O yüzden hız yaptım" bahanesine karşılık, "Arkadaşlar, doktor beyin acelesi varmış; cezasını çabuk kesiverin" diyen hazır cevap polis abimize gelsin.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Hangi evi seçerdin?
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