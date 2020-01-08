Erkek olmanın dayanılmaz keyfi
Beş günlük tatil için ufak bir çanta yeterlidir.
Her kavanozu tek başına açma kabiliyetine sahipsindir.
Tazelemek zorunda olduğun bir makyajın olmadığı için zırt pırt tuvalete gitmezsin.
Kilo aldığında dostların sana acıyarak bakmaz.
Ayakkabılarının topuğu ve tırnağın asla kırılmaz, çorabın kaçmaz.
Göbeğin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir. "Bu göbek değil sevgilim, aşk halkası..."
Pişireceğin hayvanı kendin avlayabilecek güçtesindir.
Duş yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.
Gereksiz eşyaların bulunduğu bir çantayı taşıma alışkanlığı yoktur.
Ceketini alıp çıkarsın.
Yüzündeki tüm renkler orjinaldir ve ne silince, ne yağmurda, ne de ağlayınca çıkar.
Gazoz ve soda şişesini açacak kullanmadan açmanın en az beş yolunu bilirsin.
Sohbet ettiğin insanlar bakışlarını göğüslerine doğru kaydırmaz.
Evlenince soyadını değiştirmek zorunda kalmazsın.
Kız arkadaşın kıyafetine karışmaz.
Kahvehaneler, stadyumlar, sırf senin daha keyifli bir hayat sürmen için vardır.
Topuklu ayakkabı gibi bir şeyin üstünde hokkabazlık yapmak zorunda değilsin.
"Erkek Hastalıkları Uzmanı" diye bir kavram yoktur...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1 dakikalık gülme, 12 dakikalık koşmaya bedeldir.
Ayrıca gülmenin ağrı kesici özelliği de vardır.
TESPİTLİ YORUM
@manovedia Fark edilmek için her şeyi yapanlar hiçbir şey yapmadan fark edilebilen insanlardan çok rahatsız oluyorlar.
NE KADAR OLDU?
Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay:
"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış.
Ülkemizin nüfusu da 80 milyon.
Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım.
Ülke biraz şahlanırdı en azından" diyeli BİR HAFTA
OLDU
AlkışlıYorum
Birçoğunuz otobüs yolculuklarında cep telefonunuzu kapatmanız gereken anonsu duymuşsunuzdur ama eğer "Cep telefonlarınızı kapatın yoksa klimalar bozulur, sonra bana yandım anam piştim aman demeyin" şeklinde bir anons duyarsanız, bilin ki Trakya'ya doğru yol almaktasınız.
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