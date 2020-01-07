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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 07 Ocak 2020, Salı

Durakların İngilizce karşılığı

Hiç durak isimlerini İngilizce'ye çevirdiğiniz oldu mu veya Türkçe'ye özgü deyimleri İngilizce açıklamaya çalıştınız mı?
Turkish Dictionary de bu amaçla yola çıkmış komik bir sözlük. İçinde deyimler, metro isimleri günlük kullandığımız cümlelerin İngilizce'leri ve komik yorumları mevcut.




Eksisozluk de diğerlerini bulmuş...
Şirinevler: Cute houses
Zeytinburnu: Olive nose
Zincirlikuyu: Well with chain
Halıcıoğlu: Carpetson
Çağlayan: Cascade
Okmeydanı:
Arrowsquare
Merter: Manfulsoldire
Cennet mahallesi:
Heaven's neighborhood veya heaven's district
Ambarlı: With warehouse
Avcılar: Hunters

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika eski Başkanı George Bush'un yardımcısı Dan Quayl'in İndiana valisi iken çok karışıklığa yol açıyor diye değeri 3.14 olan pi sayısının 3.0 olarak alınmasının yasalaşması için çalıştığını biliyor muydunuz?

TESPİTLİ YORUM
@Cemil_Marki Zenginler nasıl zengin olduklarını ücretli konferanslarda fakirlere anlatıp bi de öyle para kazanıyorlar.
İyi tezgah ha...

NE KADAR OLDU?
Polis aylardır aradığı, Cinci Hoca İsmet'i Çağla Şikel ve Alişan'ın sunduğu programda görünce stüdyoyu basalı 10 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bir teyzemiz yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 10 metre öteden megafon sesi gelir polisten, ''Abla, zaten şişmansın bir de pişman olma!''
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