Durakların İngilizce karşılığı
Turkish Dictionary de bu amaçla yola çıkmış komik bir sözlük. İçinde deyimler, metro isimleri günlük kullandığımız cümlelerin İngilizce'leri ve komik yorumları mevcut.
Eksisozluk de diğerlerini bulmuş...
Şirinevler: Cute houses
Zeytinburnu: Olive nose
Zincirlikuyu: Well with chain
Halıcıoğlu: Carpetson
Çağlayan: Cascade
Okmeydanı:
Arrowsquare
Merter: Manfulsoldire
Cennet mahallesi:
Heaven's neighborhood veya heaven's district
Ambarlı: With warehouse
Avcılar: Hunters
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika eski Başkanı George Bush'un yardımcısı Dan Quayl'in İndiana valisi iken çok karışıklığa yol açıyor diye değeri 3.14 olan pi sayısının 3.0 olarak alınmasının yasalaşması için çalıştığını biliyor muydunuz?
TESPİTLİ YORUM
@Cemil_Marki Zenginler nasıl zengin olduklarını ücretli konferanslarda fakirlere anlatıp bi de öyle para kazanıyorlar.
İyi tezgah ha...
NE KADAR OLDU?
Polis aylardır aradığı, Cinci Hoca İsmet'i Çağla Şikel ve Alişan'ın sunduğu programda görünce stüdyoyu basalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir teyzemiz yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 10 metre öteden megafon sesi gelir polisten, ''Abla, zaten şişmansın bir de pişman olma!''
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınlar ne ister? 06 Ocak 2020, Pazartesi İNTERNETTE eski bir yazı buldum. Benim hoşuma gitti. @ironikhatun bir arkadaş, karşı cinse birkaç tüyo verecek. Buyurun...
- Sevgilisi olunca insanın hevesini kursağında bırakan durumlar 05 Ocak 2020, Pazar Siz ondan habersiz, bir heyecan, bir mide ağrısı koşturur ona sevimli sürprizler hazırlarsınız. Yüzünün alacağı...
- Şofben kişilikler 04 Ocak 2020, Cumartesi Aslında bu tip kızlara şofben insanlar diyebilirim. 'Ne alaka?' dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi düşünün bu betimlemeyi...
- Erkek dert köşesi yazarı 03 Ocak 2020, Cuma Gazeteler neden "dertleşme köşelerinde" erkek yazara yer vermez? İŞTE NEDENİ: Sevgili Erkan Ağabey... Bana yardımcı...
- 2019’dan güzel haberler 02 Ocak 2020, Perşembe 1. Hollanda, özellikle arılar için 316 tane otobüs durağının çatısına çiçek ekti. 2. Kambur balinaların nüfusu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.