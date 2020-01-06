Kadınlar ne ister?
Buyurun böyle gelin:
Yat, kat, tek taş falan var ya hikaye... Kadın değer görmek ister. Kıymetli olduğunu bilmek ister.
Ee tamam parlak şeyleri de sever.
Geniş omuzlar, kirli sakallar, heybetli bir duruş...
Bunlar ilk başta şekilci geliyor farkındayım. Ancak alt metni, kadın aslında sahiplenilmek ister, güvende hissetmek ister.
Mevzunun nedeni o.
Her kadın kendine fazla fazla yeter, buna dair hiçbir şüpheniz olmasın.
Aptalı oynayan kadın, yanındaki erkeği daha bir yanında istemektedir mesela. Varlığını hissedeyim diye yapar, yoksa emin olun gençler, düşünürler boşuna demiyor; kadın görmeyen gözü bile aldatır.
Her yaptığına karışsanız sorun, hiç karışmazsanız yine sorun.
Değil mi? Zira kadın, yeryüzünde en dengeden yoksun, bir anı bir anına uymayan canlı, evet kadın, denge ister.
Kararı siz verin ister.
Zaten ne karar vermeniz gerektiğinin mesajını vermiş, yerini yapmıştır, siz o kısmı dert etmeyin.
Onu kararsızlığından kafa karışıklığından kurtarın ister.
Karmaşık cümleler kurabilir. Bakın bana, bir kadın olarak, yukarıda sıraladığım cümlelere, bir bakın, yine sağ kulağımı sol elimle tutmaya çabalamışım.
Tabiat azizim... Özetle kadın, olduğu gibi kabul görmek ister.
Her kimse, nasılsa, bütün deliliklerine rağmen olduğu gibi sevilmek ister.
Öyle de sever.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bize göre en çok yakan araba market arabasıdır.
Eğer erkek kullanıyorsa 10 dakikada 100 TL, kadın kullanıyorsa 10 dakika da 200 TL yakıyor.
TESPİTLİ YORUM
Matematiği sadece para sayarken seviyorum.
NE KADAR OLDU?
"Evde Tek Başına 2"nin çekim sürecinde bir otel çok beğenilir ve burada çekim yapılmak istenir. Otelin sahibi ise para karşılığı değil sadece bir sahnede oynama karşılığı bu çekime izin vereceğini söyler.
Sonra otelin sahibinin Donald Trump olduğunu göreli 28 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hoca ile birlikte doktor adayları sabah vizite geziyorken, birden telefonun sesini kapatmayı unutan bir öğrencinin telefonu Emre Aydın şarkısıyla çalmaya başladı.
''Adam olmaz dedin senden...'' Hocanın merakla beklenen tepkisi gecikmedi.
''Baban arıyor galiba. Söyle, haklı çıktı.''
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