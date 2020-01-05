Sevgilisi olunca insanın hevesini kursağında bırakan durumlar
Onun sorunu sizin de sorununuz ama sizin sorununuz yalnız sizin sorununuz olur. Tabi ilişki dediğin iki kişilik ama bir bakmışsınız yalnız sizin omzunuza yüklenmiş…
Her sıkıntıda, problemde cinnet geçirip ortalığı dağıtmak gibi eğlenceli yollar varken siz onu anlamayı, problemi çözmeyi seçersiniz.
O "haklısın sevgilim" der.
Ama hiçbir şey yapmaz.
Günlük hayatımız bir Türk dizisi gibi bin tane entrikayla geçmiyor tabi ki ama bazen bizi heyecanlandıran bir şeyler yaşıyoruz. Bunu da en sevdiğimiz insanla paylaşmak istiyoruz. Lakin bazen öyle önemsemiyor ki…
Oldukça stresli bir gün geçirmişsiniz, biraz şımartılmaya ve rahatlamaya ihtiyacınız var. Hayatımızı paylaştığımıza inandığımız insana anlatır, onunla rahatlamak isteriz. O ise suratında salak bi sırıtma, "abartma canım" ile başlayan cümlelerle sizi "aklınca" rahatlatır. Osmanlı tokadının modasının geçtiğine mi üzülelim, stresimizin katlandığına mı…
Sizi seviyor ve elbette ihmal etmiyor. Bütün gün haber alamayınca, endişelenir, merak ederiz. Sonunda ulaştığımızda kuru bir "afedersin." Pardon canım ama ölüyordum burada endişeden!!!
"Bakarız." Buna pek de yorum yapmaya lüzum yok.
Hayır demek yemez, kırmak da istemez.
Ne değişti şimdi. Elinin körü değişti. İnsanda heves mi bıraktınız da sevelim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İş başvurusu yaparken CV'nize 2006 yılında Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildiğinizi yazın. Bu diğer başvurular arasında dikkat çekecektir.
Çünkü Time dergisi 2006'da herkesi yılın kişisi seçmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Kadınların, erkeklerde nefret ettiği şeyler:
Annelerinden ne kadar hürmet görüyorlarsa kızlardan da aynı şeyi bekliyor olmaları.
Erkeklerin, kadınlarda nefret ettiği şeyler:
Gok balığı nidalı bebek taklidi karışımı konuşma şekli.
NE KADAR OLDU?
Zonguldak'ta 8 yıl askerliğini yapan A.
Danışmaz, 50 bin lira karşılığında çocukluk arkadaşının yerine askerlik yapalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da "Sıradaki ezanımı tüm sevip de kavuşamayanlar için seslendiriyorum" diyen, bunu söylerken mikrofonun açık olduğunu unutan köyümüze yeni atanan genç imam kardeşime gelsin. Demek ki daha önce görev yaptığı yerde çok fena aşık olmuş garibim...
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