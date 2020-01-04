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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 04 Ocak 2020, Cumartesi

Şofben kişilikler

Aslında bu tip kızlara şofben insanlar diyebilirim.
'Ne alaka?' dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi düşünün bu betimlemeyi neden yaptım.
Sıcak suyla duşunuzu alırken birden gelen buz gibi soğuk suyun size etkilediği şoku atlatmaya çalışırken, ardından tekrar sıcak suyun gelmesi ile sövme durumu yok mudur arkadaşlar?
Hepiniz bunu yaşamışsınızdır.
Şofbenlerin bize yaşattığı bu durum bizde bir travma olarak kalmıştır. İşte bazı arkadaşlar bu şofben misalidir. İlişki müthiş giderken birdenbire soğuk davranışlarla karşınıza çıkar. Al işte belayı başına. "Neden, niye, ben şimdi ne yaptım?" gibi klasik repliklerle kendinizi paralarsınız. Adamı çay bardağı gibi çatlatır. Bir de bunun ilişki olmamış hali var ki; insanı gerçekten çileden çıkartan bir durum.
Bir gün tanışır kaynaşırsınız, saatlerce mükemmel bir uyum içinde sohbet eder, yakınlık gösterir. Evet dersiniz bu tam bana göre ve ilgisi de var. Aklınızın bir köşesine girer, yer edinir. Ondan sonraki gün tekrar buluşursunuz, karşınızda buzdolabı gibi oturur. İşin kötüsü bu kadar kıl olmuşken, vazgeçecekken kızdan gelecek en ufak sıcaklık suratınızda tekrar salak bir sırıtmayla umut bırakır. Böyle olunca bir türlü aklınızdan çıkaramazsınız.
Böyle insanlara yapılacak en iyi şey, karşısına çıkıp resti çekmektir. Çünkü öylesini severler. Ama o heyecan, kalbin küt küt atması buna da izin vermez, geriye beklemek kalır. Çok net olarak bu insanların;
Ne istediğini bilmediğine, Aklının 5 karış havada olduğuna, Sizinle dalga geçtiğine, Sizden zerre kadar hoşlanmadığına işarettir. Acilen uzak durunuz bu insanlardan efendim...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birinin size yanlış numara verdiğinden şüpheleniyorsanız, numarayı tekrarlamasını isteyin.
Muhtemelen yanlış verecektir.

TESPİTLİ YORUM
Madem o ayakkabı Külkedisi'nin ayağına cuk diye oturuyordu da, neden koşarken ayağından çıktı?

NE KADAR OLDU?
Küçükçekmece'de adliyeden firar etmek için hava boşluğuna giren zanlı, hakimin odasına düşeli 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Ah dolmuş şöförü bey amca, az ileride bekleyen polis arabasını görüp ceza yememek için ayaktaki yolculara "Bir zahmet çöküverin" demeni anlarım da, neden tam arabanın yanından geçerken kapıyı kapatmazsın da bütün yolcuları ve de trafik polisini gülme krizine sokarsın onu anlamış değilim. Nasıl bir zekadır seninkisi?

FACEBAK DUVARI
İlişki durumum; kimseye ilişmiyorum
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