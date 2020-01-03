Erkek dert köşesi yazarı
İŞTE NEDENİ:
Sevgili Erkan Ağabey...
Bana yardımcı olursunuz diye size yazıyorum.
Geçen gece işe giderken kocamı her zamanki gibi evde TV seyrederken bıraktım.
Arabamla daha 500 metre gitmedim ki motoru stop etti.
Hayli uğraşıp çalıştıramayınca kocamdan yardım almak için eve geri döndüm.
Eve girince gözlerime inanamadım..
Kocam komşunun kızı ile yatağımızda.
Ben 32, kocam 34 yaşında, komşunun kızı ise 22.
Biz 10 yıldır evliyiz.
Yakalanınca resmen çöktü ve itiraf etmek zorunda kaldı.
6 aydır birliktelermiş.
"Ya bu ilişki şimdi burda bitecek veya evliliğimiz..!" dedim bağırarak..
O gün işi bıraktı, gitgide artan bir depresyona girdi.
Onu çok seviyorum ama o ultimatomu çekince yok oldu.
Resmen eridi... Artık ona ulaşamıyorum.
Lütfen bana yardım eder misiniz?
Sevgilerimle Ayşe..
Sevgili Ayşe; hava soğuksa, hele bu tip kısa mesafelerde motor ısınmadan bastıysan arabalar genelde bunu yapar.
Kaputu aç, yakıt borularına şöyle bir bak, ezilme, çöküntü gibi bir şey var mı?
Manifolt bağlantılarını ve karbüratörü gözden geçir.
Eğer bunlar sorunu çözemezler ise sorun yakıt pompasında olabilir.
Bujilere yeterli benzin gelmiyordur. (Araban tüplü mü benzinli mi dizel mi yazmamışsın) Sanırım yardımcı oldum.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kuzey Carolina'nın Leicester şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Glenda Blackwell, adında bir kadın kocasına kazı kazanların gereksiz olduğunu göstermek için aldığı biletten 1.000.000 dolar kazanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
@mehmetception Ders çalışırken çok tehlikeli bir evre var.
''Ara vermek'' deniyor. O aranın süresi 10 dk ile 10 sene arasında değişebiliyor.
NE KADAR OLDU?
İspanya'nın krizden çıkışını ve parlak geleceğini sembolize etmek için yapılan 47 katlı gökdelenin inşaatında asansör yapımı unutulalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
1 ay kalmak için İstanbul'a gelen babamın otogara iner inmez valizinin, aynı gün evin yakınındaki camide ayakkabısının, ertesi günse gezmek için gittiği Eminönü'nde cebinden bütün parasının çalınmasına yorumu: "Benim biletimi alın da gideyim, yoksa yarın kıçımdaki donu da çalacak şerefsizler!"
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