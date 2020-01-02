2019’dan güzel haberler
2. Kambur balinaların nüfusu 450'ye düşerek neredeyse tükenmenin sınırına gelmişti. Fakat bugün yaklaşık 25 bin tane var.
3. NASA'nın gözlem uyduları çok güzel bir şey kaydetti:
Dünya bugün 20 sene önceki halinden daha yeşil.
4. 'The Vet Friends Foundation' isimli kuruluş yalnız yaşayan eski savaş gazilerini ve evsiz köpekleri bir araya getirdi. Köpeklerin bütün bakımlarını üstlendi. Şimdi onlar da yalnız değil.
5. Norveç, yerel ekosistemi korumak amacıyla Lofoten'den petrol çıkarmayı durdurdu.
(Orada bulunan petrol rezervinin değeri yaklaşık 60 milyar dolardı.) 6. Güney Kore'de bulunan Seoul'da 65 yaşın üzerinde olup yalnız olanlar için gündüz partileri ayarlandı.
7. Great Green Wall'un yapımında 20 Afrika ülkesi yer aldı. Amacı ise Afrika'daki çölleşme ile mücadele etmek.
Yaklaşık 32 milyon hektarlık bir alan şimdiden yeşillendirildi.
8. Kabile yöneticisi olan Theresa Kachindamoto, 3500 kız çocuğunun zorla evlendirilmesini engelledi ve okullarına devam etmelerini sağladı.
10. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği yasalarında plastik satımını ve üretimini yasaklamaya yönelik bir değişiklik yaptı.
11. Costa Rica hükümeti, yabani hayvanlarla fotoğraf çektirmeyi yasaklayan bir kampanya başlattı.
12. Kaliforniya, hayvan zulmüne karşı bir yasa çıkardı. Yasaya göre kürk içeren herhangi bir şey yapmak ve satmak yasaklandı.
Kaliforniya, hayvan zulmüne karşı bir yasa çıkardı, yasaya göre kürk içeren herhangi bir şey yapmak ve satmak yasaklandı.
13. Biliyorsunuz ki Amsterdam'da kanal turları çok popüler. Artık turistler hem etrafın zevkini çıkarıyor hem de ellerindeki süzgeçlerle kanaldan çöp toplayabiliyorlar.
15. Bilim insanları, kediler için bir mama üretti. Bu mama tüy dökülmesini durdurduğu için kedi sahiplerinin alerjilerini de azalttı.
16. Hollanda, sokak köpeği olmayan ilk ülke oldu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Türkiye'de kişilerin yüzde 62'si kendisine yanlış arama geldiğinde 'Görüşürüz' diye kapatıyor.
TESPİTLİ YORUM
Kadınları ağlatmayın, bir rimel olmuş 150 TL.
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'da yaşayan Nazım A'nın karısı ve sevgilisi aynı anda doğum yapalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gittiği kadınlar hamamında, içeri erkek kıyafeti giyerek hamama giren ve kadınları tavuk sürüsü gibi çığlık çığlığa kovalayan kişi benim annemdir. Ben ise 56 yaşındaki annemin büyümesini sabırsızlıkla bekleyen kızıyım!
FACEBAK DUVARI
Hayatımıza bizden daha fazla karışan canlılar; uzak akrabalar, yakın akrabalar, akrabalar.
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