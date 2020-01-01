Best of alkışlı'yorum'
Kurcaladı, kurcaladı. Telefon uzun uzun çalmaya devam ediyordu.
Bir türlü bulamadı. Sonra o güzel cümle döküldü dudaklarından:
'Evde mi bıraktım acaba?' Onun tam aradığım kız olduğuna karar verdim.
6. HIS filmini izledin mi dedim.
Hayır ama çok övdüler dedi. Ben de filmin CD'si var, istersen vereyim izle, ben de çok beğendim dedim.
Şimdi izlersem bir şey anlamam, ilk 5 tanesini izlemem lazım önce dedi. Sustum. Gülmedim bile. Artık görüşmüyoruz.
ANİDEN fenalaşan annelerini apar topar hastanenin acil servisine taşıyan, ancak yarım saat sonra doktorun 'maalesef annenizi kaybettik' demesiyle annelerinin öldüğünü öğrenemeyen(!) bunun yerine 'ulan nasıl kaybedersiniz koca kadını daha demin buradaydı!' deyip doktoru bir güzel döven komşularım var duyurulur...
ÖNÜMÜZDE ilerleyen tankerin üzerindeki 'DANGER' yazısını görüp de 'Allah'ın akıllısı, tanker yazacağına danger yazmış' diyen ve arkasından kahkahalarla gülen teyzemi nerelere göndersem acaba?
''KOMBİYİ yak anne, üşüyorum'' dedim. Elindeki bezi odamdan içeri atıp, kafama isabet ettirdikten sonra "Gel üçlü koltuğu sil, ısınırsın" dedi. Sildim mi? Evet...
Isındım mı? Terledim bile!
İŞ arkadaşımın düğünündeyiz.
Nikah kıyılıyor, imzalar atılıyor, gelin ve damadı tebrik etmek için ayağa kalkıldığında elektrikler kesiliyor.
Biz hep beraber "Aaaa!" diye tepki gösterirken, arkadaşımın annesi oldukça yüksek sesle düşüncesini dile getiriyor. "Oğlumun daha ilk dakikadan hayatı karardı."
HIRSIZ
Hakim, "O butiğe hırsızlık amacıyla tam 4 kez arka arkaya girmişsin..." diye sormuş sanığa..
"Evet efendim.." "Neler çaldın?" "Sadece bir adet elbise efendim.." "Bir elbise?.. Ama dört kere girmişsin?.." "Evet efendim..
İlk üç keresinde karım elb isenin rengini beğenmedi...!
SEÇENEK
Yaşlı adam torununa askerlik anılarını anlatırken demiş ki;
-Bir gün biz düşmanın eline esir düştük. Ya size tecavüz etcez ya da öldürecez dediler.
Torunu atılır.
- Peki dede siz neye karar kıldınız demiş Yaşlı adam;
- Hepimizi öldürdüler...
DİL SÜRÇMESİ
Temel askerdedir. İlk gün komutan gelir ve: Benim adım Ali Kırç. Unutmayın Kırç, arada "R" var. Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım.
Komutan ara sıra askerlere kendi soyadını sorar. En sonunda sıra Temel'e gelir.
- Temel söyle bakalım benim adım ne?
Temel düşünür ama bi türlü hatırlayamaz.
O sırada arkadaşı kopya verir:
- Temel unutma arada "r" var.
- Haa hatırladım komutanım. Ali Gört!!!
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