Yeni sigara paketi yazıları
Dikkat, iflahınızı keser!
Sigara ömrü kısaltır, arkanda ayı var!
Bi kere o eli indir!
N'oldu, başın göğe mi erdi?
Baban geliyo looo!
Ateşle yaklaşmayın!
Sigara ömrü makul bir süreye indirger.
Ben kaç pakettir kime diyorum 'İçme, zararlı!' diye, aloo?
Önce ayak parmaklarını sonra bacaklarını kesecekler aha aha naniiikkkk...
Her biri 300 kalori...
Ayrıcana acayip selülit falan yapıyor yanee!
"Koşmaya başla sıpa, geliyorum" Baban...
Sigara kuşları öldürür...
Bir dost...
Zıkkımın kökünü iç e mi?! Annen...
Dikkat! Sigara içersen Ajdar rüyana girer, sırtına yellenir!
Bu paketteki 20 yanlışı bulunuz...
Afiyet olsun size, helvanızı da yeriz nasipse.
Un helvası: 1.5 su bardağı un, 2 su bardağı şeker, 1 paket margarin, 2,5 su bardağı su... - Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü TeL: 0 212 ...
Bu son uyarıydı...
Gideceğin adresi biliyoruz!
Sigara içenlere iyi davranın, onlar bu dünyada misafir... - Helvanız nasıl olsun?
Bana bir şey olmaz diyenlerin toplandığı mezarlıkta yerin hazır!
Hu ha ha haaaa!
Ellerini kimseye koklatma sakın, leş gibi kokuyorlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapımı milyonlarca dolara mal olan yüzlerce metrelik gökdelenlerin camını hala insanlar temizlemekte.
Çünkü bunu yapabilecek teknoloji bulunmamıştır.
TESPİTLİ YORUM
Bir kızın evde kalmasının sebepi şiddetli seçimsizliktir.
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'da bir iş yerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, çaldığı telefondaki sosyal medya uygulamasından canlı yayın yapınca yakalanalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Evimize girme girişimleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanan hırsızın apartmanın girişine bıraktığı not:
"20 yıllık hırsızım, şerefime leke sürdürmem, bir eve giremedi dedirtmem.
Göreceksiniz."
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