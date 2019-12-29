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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 29 Aralık 2019, Pazar

Buna kim İnanır

Şehir efsanesi midir bilmem ama böyle bir olay dilden dile anlatılır. "Birgün Haydar isimli bir adam kız arkadaşıyla buluşmak için restorana gitmiş. Oturup kızı beklemeye başlamış. Bir bakmış ki, 2-3 masa ileride Kadir İnanır. Gitmiş hemen yanına.
- "Kadir abi bir imza alabilir miyim?" demiş.
Kadir İnanır:
- "Tabii" demiş vermiş imzayı adam gitmiş oturmuş yerine. Birkaç dakika geçmiş Haydar kalkmış yerinden.
- "Kadir abi birazdan kız arkadaşım gelecek.
Geçerken bir selam verir misin ya, karizma olur" demiş.
Kadir İnanır gülümseyerek;
- "Tamam olur" demiş.
Yerine giden adam yine dayanamamış kalkmış gelmiş. Ve yine;
- "Kadir abi be yanımızdan geçerken selam verip iki muhabbet eder misin ya! Çok sağlam karizma yaparız" demiş.
Kadir İnanır kafasını sallayarak;
- "İyi tamam hadi geç otur yerine ben giderken uğrarım sizin masaya" demiş.
Adamın kız arkadaşı gelmiş oturmuşlar muhabbet ederken Kadir İnanır gelmiş.
- "Haydar naber abi? demiş.
Haydar:
- Kadir, Allah aşkına bi git ya...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bluetooth ismi, Orta Çağ'da yaşamış bir Danimarka kralının takma adı.
Kralın takma adının mavi diş olmasının sebebi ise, maviye çalan renge sahip ölü bir dişe sahip olması.

TESPİTLİ YORUM
@Ertugrulkun Paran varken alışverişte alıncak bi şey bulamaman paran yokken her şeyin tam sana göre olması... Bu doğanın yazılı olmayan bi kanunudur kimse değiştiremez.

NE KADAR OLDU?
Aziz Yıldırım, "100 dolar için takla atar dediği Alex De Souza, Fenerbahçe'nin 3 bininci golünü attığı için verilen 300 bin dolar'ın hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayalı 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Fazla kilolarından şikayet edip, akupunktura gitmeye karar veren tombik anneme babamın yorumu: "Sana bu saatten sonra inşaat çivisi çaksak fayda etmez hanım..." O günden beri küsler barışmalarını bekliyoruz..

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Buna kim İnanır
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