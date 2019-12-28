Erkekler nasıl puanlanır
Hoşuna gidecek bir şey yapınca puan alırsınız, yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer...
Tabi bu arada, zaten beklediği bir şey yaparsanız puan yok. Bakınız hangi davranış kadınların gözünde kaç puan ediyor:
KOLAY KISIM: Yatağı topladınız (+1) Yatağı topladınız ama yastıkları dekoratif bir şekilde yatağın üstüne koymayı akıl etmediniz (0) Yastıkları yorganı öylece savurdunuz kalktınız (-1)
BANYO: Klozet kapağını yukarıda bıraktınız (-5) Tuvalet kağıdı bitince yerine yenisini taktınız (0) Tuvalet kağıdını bitmiş görünce peçetelere koştunuz (-1)
ALIŞVERİŞ: Tek başınıza alışverişe gittiniz ve ona çok seksi bir kombinezon alıp döndünüuz (+5) Ama kendinize de bir kasa bira aldınız (-5)
SOSYAL ETKiNLiKLER Parti boyunca onun yanında durdunuz (0) Bir süre onun yanında durdunuz, sonra kolejden arkadaşınızın yanına gittiniz (-2) O arkadaşın ismi Esra (-4) Esra bir dans hocası (-6) Ve yalnız yaşayan bekar bir kız (-8)
DIŞARDA BİR GECE: Onu sinemaya götürdünüz (+2) Onun istediği filme gittiniz (+4) Siz o filmden nefret ediyorsunuz (+6) Peki ya sizin istediğiniz filme giderseniz? (-2) Film bilim kurgu (-3) Filmde uzaylı tipli acayip yaratıklar birbirini öldürüyorlar (-9)
GÖRÜNTÜNÜZ: Maşallah göbeğiniz iyice ortaya çıkmış (-15) Bunu yok etmek için spora başladınız (+10) O göbeğin üstüne bir de bol pantolon ve bol bir gömlek giyiyorsunuz (-30) Bi de ona SEN KENDİ GÖBEĞİNE BAK DEDİNİİZZZZZZZZZZ (-800)
ESAS SORU: "Ben şişman mıyım?"diye sordu (-5) Cevap vermeden önce birkaç saniye durdunuz (-10) "Etli butlu daha ele gelir oldun" dediniz (-50)
İLETİŞİM: O bir sorundan bahsediyor, siz dinliyorsunuz, ilgili gözlerle ona bakıyorsunuz (0) Onu yarım saat boyunca dinliyorsunuz (+5) O yarım saat boyunca gözünüzün ucuyla bile TV'ye kaymadınız (+10) Konuştu konuştu ve bir baktı ki...
Siz uyuyakalmışsınız! (-200)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ortalama bir kadın günde 62 kere gülümsermiş.
Ortalama bir erkek ise günde sadece 8 kere gülümsermiş.
TESPİTLİ YORUM
Türk dizilerinin özeti; birbirini seven iki kişi var ve gerizekalılar bi türlü mutlu olamıyorlar.
NE KADAR OLDU?
Boğaziçi Köprüsü'nde gösteri sürüşü yapan Formula 1 pilotu David Coulthard, 33 TL OGS cezası yiyeli 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İş ilanlarına bakıyoruz. "Ata binen muhasebe elemanı aranıyormuş, ne alaka yahu; yuh!" diyor babam. Oysa sadece Eta bilen muhasebe elemanı arıyor adamlar. Evet evet babam da oruçlu...
FACEBAK DUVARI
Topraktan geldik toprağa gideceğiz MAKSAT çamurlaşmak.
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