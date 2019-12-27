Dünyayı kadınlar yönetirse
Eğer kadınlar dünyayı yönetseydi erkekler sadece nefes aldıkları için iyi bir kısmet olarak düşünülmezdi.
Araştırma paraları, erkekler için doğum kontrol haplarını keşfetmek üzere harcanırdı.
Kadınlar için ideal kilo normalden 20 kg daha artardı.
Kilolu erkekler korse giymeye zorlanırdı.
Aybaşı öncesi bunalımı mahkemede geçerli bir savunma sayılırdı.
Erkekler gerçek kimliklerini, evli olup olmadıklarını, mesleklerini, anneleri ile yaşayıp yaşamadıklarını ve daha önce hiçbiri ile olup olmadıklarını gösteren gerçek evraklarla dolaşırlardı.
Alışveriş bir spor türü olarak kabul edilirdi.
Yatma vaktinden 2 saat önce erkeklerin gaz üretici yiyecekler yemeleri yasak olurdu.
Erkekler evlendikten sonra da en az evlenmeden önce oldukları kadar ilgili olurlardı.
Erkekler kadın patronların sekreteri olurlar ve hiçbir karşılık almadan iki katı daha fazla çalışırlardı.
Erkekler kadınların kazandığı maaşın %30 daha aşağısını kazanırlardı.
Erkekler şu tür cümleleri öğrenirdi:
'Özür dilerim' 'Seni seviyorum' 'Çok güzelsin' 'Tabiki şişman değilsin' 'Sen uyu canım ben bebeğe bakarım'
Erkekler tamamiyle dış görünüşlerine bakılarak yargılanırlardı, kadınlar işe başarılarına göre.
Erkekler oturup saatlerce bizim (KADINLARIN) ne düşündüğünü bulmaya çalışırdı.
Erkekler kadınlarına arabalarından daha çok ilgi gösterirdi.
Erkekler en az kariyerleri kadar ilişkileri üzerinde de çalışırlardı.
Spor haberleri en fazla 1 dakika sürerdi.
Erkekler alyanslarını sürekli kullanmak zorunda kalırlardı ve bekar numarası yapamazlardı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir televizyon kanalının haber muhabiri dilenci kılığına girdi.
Kucağındaki oyuncak bebekle 1 saatte 82 TL topladı.
TESPİTLİ YORUM
Düşünsene, arısın, çiçek çiçek geziyosun ömrünü adıyosun adam 5 kilosunu 100 liraya satıyo.
NE KADAR OLDU?
Sivas deplasmanında yedek formaları olmadığı için ikinci yarıya ıslak formayla çıkan futbolculara Ankaragücü taraftarı soyunarak, "Siz üşürseniz biz donarız" diye destek olalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yüzlerce kamyon arkası yazı bilirim, genelde şoförün hayatla veya diğer araçlarla yarışı esprili şekilde dile getirilirdi. Dün ilk defa yarıştan uzak, yol veren ve alabildiğine kibar bir kamyon arkası yazısı gördüm:
"Baba yorgun, buyur sen geç!" Olgunlaşmak dedikleri bu olsa gerek.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Anne-baba yalanları 26 Aralık 2019, Perşembe Çocukken anne babanız büyük ihtimalle sizi geçiştirmek için bir şey uyduruverir. Sonra gel zaman git zaman o bilginin...
- Erkekleri neden seviyorlar 25 Aralık 2019, Çarşamba Kadınların diliyle okuyalım: Erkekleri seviyoruz çünkü... İltifat edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar. ...
- Evliliğin değişimi 24 Aralık 2019, Salı Tabiki böyle bir evlilik olacak diye kaide yok. Ama işin mizahına bakalım. Siz sakın böyle olmayın. 1. YIL: Koca...
- Başka bakış 23 Aralık 2019, Pazartesi ÜÇ kuruşluk insana, beş kuruşluk değer verirsen aradaki iki kuruşa satar seni, budur. ESKİDEN kadınIar, eşIerinin...
- Cinsiyet farkı 22 Aralık 2019, Pazar ERKEK TARAFI: - Alo, sevgilim nerdesin? - Daha çıkmadım işteyim laflıyoruz arkadaşlarla. - Tamam görüşürüz. Bir...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.