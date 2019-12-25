Erkekleri neden seviyorlar
İltifat edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar.
Peşimizden koşturup özgüvenimizi artırırlar.
Tıraş olduklarında yanakları yumuşacık olur.
Hesabı ödemek için istekli olurlar, sık sık çiçek alırlar.
Her zaman için teknolojiden bizden daha iyi anlarlar.
Omuzları ergonomiktir.
Ne kadar gereksiz detaylar içerirse içersin, anlattığımız her şeyi dinlerler.
Bir araya geldiklerinde ilgimizi çekmeyen konulardan konuşup bizi sıksalar bile, teknik servis olarak işimize yararlar.
Eve geç kalma dertleri olmadığından, bizi uğurlamadan eve gitmezler.
Ailemizden gece izin alabilmemiz için dua ederler.
Ağladığımızda bizden fazla üzülürler.
Ağlayarak onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz.
(Üstelik bu gerçeği bilirler de!)
Pek ağlamazlar ama ağladıklarında da çok şirin olurlar.
Sık sık en iyi arkadaşımız olurlar.
Bizim için ulaşamadığımız raflardaki eşyaları alırlar.
Riskli işlere onlar girerler.
Namus kurtarmacılık oynarlar, kendilerini Cüneyt Arkın zannederler.
Olmadık şeyleri kıskanıp bizi kendilerine güldürüler.
Kapıları açar, hatta bazen sandalyelerimizi tutarlar.
Takım elbise ile acayip havalı olurlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İneklerin en iyi arkadaşları vardır. Ondan uzaklaşırsa stresten süt verimililiği düşer.
TESPİTLİ YORUM
Rüyamda arkadaşım 50 kuruş istiyordu vermemek için uyandım.
NE KADAR OLDU?
Spor yorumcusu Gökmen Özdenak, "Sniejder 17 asist yapmış, hepsi gol mü olmuş sanki" diyerek futbola yeni bir soluk kazandıralı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
5 yıl önce bir bayram günü, ev oldukça kalabalık; tüm aile bir arada. Öğlen kalkmış olan bana yağmur gibi eleştiriler yağmakta.
Kestirip atmak için, "Uyansam da hemen yataktan kalkmıyorum ki ben" diyorum.
Tüm uğraşılarımıza rağmen kendi yatağında yatmaya alıştıramadığımız ve anne babasıyla yatan 5 yaşındaki kardeşim atlıyor: "Kalkma abla, annemle babam da beni uyandırmak için yatağı sallıyorlar, sonra eğilip yüzüme bakıyorlar, uyanmadığımı görünce daha hızlı sallmaya başlıyorlar ama ben de kalkmıyorum" diyor. Oluşan ölüm sessizliğini yine benim kahkaham bozuyor ve o geceden itibaren kardeşimle yatmak görevi bana veriliyor.
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