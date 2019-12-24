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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Aralık 2019, Salı

Evliliğin değişimi

Tabiki böyle bir evlilik olacak diye kaide yok. Ama işin mizahına bakalım. Siz sakın böyle olmayın.
1. YIL: Koca şöyle der: "Oooo sevgilim, böyle kesik kesik öksürmen beni endişelendiriyor.
Bilmiyor musun artık her yerden her türlü mikrobu kapabiliyoruz. İşimizi şansa bırakamayız. Şimdi doğruca hastaneye gidiyoruz.
Seni bir görmelerini istiyorum. Sanırım birkaç gün orda dinlenmen gerekecek. Biliyorum hastane yemekleri kötü, o yüzden sana sevdiğin ev yemeklerinden getiricem.
Başhemşireyle bu konuyu ayarlamıştım bile.
2. YIL: "Bak tatlım, bu öksürükler iyiye işaret diil. Aile doktorumuzu aradım bugün bir ara uğrayıp sana bir bakıcak.
Şimdi neden gidip yatmıyorsun? Senin dinlenmen lazım."
3. YIL: "Hayatım bırak şimdi yemek yapmayı da git yat. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlarım. Hey evde hazır çorba var mı?"
4. YIL: "Bu hasta halinle kendini yormanı istemiyorum. Bulaşıkları bitirip çocukları da yıkayıp yatırdıktan sonra lütfen sen de yat dinlen..."
5. YIL: "Madem hastasın niye bir aspirin almıyorsun?"
6. YIL: "Orda hırlaycağına git banyoda gargara yap, bişey yap boğazını temizle..!"
7. YIL: "Allah aşkına bu öksürükler ne zaman biticek? Etrafa saçtığın mikrop da cabası. Beni de mi hasta etmeye çalışıyorsun sen..!!!"

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir insan tüm hayatı boyunca ortalama 2 yüzme havuzunu dolduracak kadar salya üretmektedir.

TESPİTLİ YORUM
Asansör çağırma tuşuna defalarca basarak daha hızlı geleceğini düşünen tek milletiz.
Bizden zarar gelmez :D

NE KADAR OLDU?
Beşiktaşlı kaleci Vedran Runje, Fenerbahçe tribünlerinden sahaya atılan çekirdeği yiyeli 13 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bıyıkları uzayan karıma, durumun vehametini tam sigara yakarken "Dikkat et bıyıkların yanmasın" diyerek anlattım ya, ölsem de gam yemem artık.
Kayınpederim kendisine kenesavar sprey almış. Kayınvalidemin bununla ilgili yorumu hepimizi gülme krizine soktu:
"Bu adamdan kurtulmak için ümidim keneydi, o da gitti. Acaba yurtdışına mı yollasak? Belki domuz gribi kapar."

FACEBAK DUVARI
Adam 120 kilo sevgilisine minik kuşum dedikten sonra anladım ki; aşkın gözü gerçekten kör.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Evliliğin değişimi
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