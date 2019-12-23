Başka bakış
ESKİDEN kadınIar, eşIerinin ayakIarını yıkarmış. Şimdi yıka desek, diyebiIsek, demeye çaIışsak. Neyse. Kapatalım konuyu.
NEYMİŞ efendim öyle birden sevemezmiş. Vade farksız 12 taksit yapıyoruz, öyIe sever misin?
BU devirde sevgilin için dağı bile delsen, amele der, yine çeker gider.
KALBİMİZ navigasyon cihazı değildir.
Götürdüğü her adrese gitmemeliyiz.
VEFASIZ sevgilim Alzheimer hastası bile senin kadar çabuk unutmaz pes...
SANA sarılmayı o kadar çok seviyorum ki.
Çünkü o sırada yüzüne bakmam gerekmiyor.
ERKEKLER neden evlenemeyecekleri kadının peşinden koşarlar?
Köpeklerin kullanamayacakları otomobillerin peşinden koşmaları gibi.
AŞKIM seni seviyorum!
Ama parayı daha çok. Lakin paranın ne önemi var, mühim olan miktarı!
BU hayatta gülmemi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı. Oda parasını istedi.
SENİN en çok kulaklarını seviyorum, zayıflasan da şişmanlasan da hep aynılar!
AŞK elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'de 2011 yılında yapılan boşanma başvurularının üçte birinde "Facebook" kelimesi geçiyordu.
TESPİTLİ YORUM
Kızla ve erkek aynı tişört giyinmiş diye kıskandım.
Meğerse aynı markette çalışıyorlarmış lan.
NE KADAR OLDU?
60 metrelik baz istasyonuna intihar etmek amacıyla çıkan şahsı gören mahalle sakinleri, olayı "Baz istasyonu protestosu" sanarak iki saat boyunca alkışla destek vereli 12 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Bir insanın yılda ortalama 8 sevgilisi oluyormuş.
Bu duruma göre ben insan değilim.
AlkışlıYorum
Bizim apartmanın asansöründeki uyarı levhası:
"Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda asansöre binmeyin.
Elektrik kesilebilir, saatlerce asansörde kalırsınız. Geçen gün benim başıma geldi.
Apartman yöneticisi."
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