Cinsiyet farkı
- Alo, sevgilim nerdesin?
- Daha çıkmadım işteyim laflıyoruz arkadaşlarla.
- Tamam görüşürüz.
Bir saat sonra -Nerdesin aşkım, - Gelecem aşkım bizim.
Necmi'yi gördüm iki lafladık.
-Peki aşkım bir saat sonra.
- Nerde kaldın aşkım?
- Yoldayım geliyorum.
- Tamam.
Bir saat sonra.
- Sofrayı kurdum ya ne kadar uzun sürdü yol, merak ettim bir şey mi oldu diye.
- Güzelim trafik sıkışık...
Yarım saat sonra kadın arar ve telefon meşgul çalar.
Kadının aklına olmadık şeyler gelmeye başlar. Tekrar aranır yine meşgul çalar. Sonra kapı çalar. Koca kapıdadır.
KADIN KISMI:
Er kişimiz kadından intikam almak için kadının dışarı çıktığı anı beklemektedir. O gün gelmiş intikam çanları çalar, - Naber?
- İyidir aşkım, geziyoz kızlarla.
- Selam söyle bir saat sonra.
- Naber?
- Nolsun konuşuyoz...
Bir saat sonra.
- Ne zaman geleceksin?
- Az daha takılcam, bir şey mi oldu?
- Yoo... Selam söyle kadın içinden la havle çeker. "Noldu ayol bu adama, hiç böyle yapmazdı" der ve sonra:
- Yola çıkınca ara beni.
- Olur !
Aynı akşam, evde erkuşusu kadınına sorar;
- Ae nasılmış hanım zırt pırt aranmak? Nasıl deliriyor değil mi insan.
- Yooo aşkııım, çok mutlu ettin beni.
- !!! (Tövbe yarabbim bakışı) Kadın normal hayatına devam ederken erkek kıpkırmızı bir şekilde kafasını kaşır.
-Nasıl yani?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistan'da bir adam, aldığı piyango biletinden 800.000 dolar kazandı.
Bu para ile kendisine bir arsa alan adamın arsasından 2595 sikke çıktı.
TESPİTLİ YORUM
Ütü ile saçlarınızı düzleştirirken bişey yok, ben saç düzleştirici ile gömlek ütüleyince aaaooouuvvvvv!
NE KADAR OLDU?
Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne "NE DEDİN SEN?" diye son bir cevap hakkı tanımasının ardından kallavi bir tokat aşk etmesi tam 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
MSN sohbeti tıkanınca "Bana çocukluğunu anlat" dedi.
"Çocukluğumda çok küçüktüm, benden iyi annem bilir, dur onu çağırayım o anlatsın" dedim.
Küstü gitti!
FACEBAK DUVARI
Varlığımı hatırlatan tek şey apartmandaki sensörlü lamba.
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