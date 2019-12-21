Antidepresan sevgili
Fakat zaman geçtikçe antidepresan etkisini gösterir.
Seni iyi eder, biraz heyecanlandırır, eski sevgiliden kalan zamanları unuturur.
Yani eski sevgili etkisini gideren bir uyuşturucudur bir nevi. Mutlu eder fakat zaman geçtikçe çoğu anti depresanda olduğu gibi, etkisini yitirmeye başlayınca değiştirilir bu sevgililer.
Yalnız çok da güvenilir olmayan, dozu iyi ayarlanması gereken antidepresan türüdür.
Arada bir eğlencelik atıştırılırsa bünyeye iyi gelir, bağımlılık yaparsa fena olabilir.
Dikkat etmek gerekir ki eğer antidepresan sandığınız yeni sevgili, hor kullanılmış ve son kullanma tarihi geçmişse antidepresan yerine depresan etkisi yapacak çok tehlikeli bir ilaçtır.
Antidepresanlarda olduğu gibi bıraktığınız anda başladığınız noktadan daha aşağıda bulacaksınızdır kendinizi.
Yani bir antidepresan gibi yüzünüzü güldüren, sizi hayata bağlayan öte yandan da -yine tıpkı bir antidepresan gibi- yan etkileri asıl amacın ötesine geçebilecek varlıktır.
İşin kötüsü doktor kontrolünde de alamazsınız bunu.
Yanlış tedavi uygularsanız, hayatınız düzelmek yerine iyice dengesizleşecek ve inişe geçecektir.
Bir de bunun karşı tarafı vardır. Çocuk bütün ümidiyle antidepresan ekisi göstermek için elinden geleni yapıyordur.
Zaman geçiyor ve antedepresanın zamanı geçiyor ve kullanılıp atılıyor. Sonra o ne yapıyor, antidepresan yeni sevgili arıyor. Aslında çivi çiviyi söker olayı diyelim.
Kısır döngü oluşup millet birbirine bitiriyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
George Lazenby aslında oyuncu değildi.
Kendine bir takım elbise, Rolex marka bir saat almış, saçını kestirmiş ve yapımcıyla tanışmaya gittiğinde oynadığını söylediği filmler uydurup James Bond rolünü kapmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Sırf 50 cm uzağımdaki kumandayı almaya üşendiğim için 10 dakika boyunca ağaç kesme motoru reklamını izlediğim zamanlar oldu benim.
NE KADAR OLDU?
İlker Aksum'un sevgilisini yarım ekmek et döner yer gibi sevmesinin ve kameralara bayrak kırmızısı rujla yakalanmasının ardından sadece 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Direksiyon sınavı harika bir şekilde biterken, park edeceğim yerde duran diğer adaylar için "Davarlara bak ya, çekilin, hüüop!" dememiş olmayı diliyorum.
Dikiz aynasında büyüyen iki çift göz görmemiş olmayı diliyorum...
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