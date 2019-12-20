Gibi gibiler
Yerinden kalkmaz ve gürültü etmezsen, horlamadığın sürece uyumana kimse bir şey demez. Hatta tuvalete gitmen için ara bile verilir.
Burnunu karıştırmak, sevişmek gibidir. Yaparken izlemekten çok utanırsın, gözlerden uzak yerlerde kimseye görünmeden yapmaya çalışırsın. Ama bir yandan da onu yapmaktan çok zevk alırsın.
Aşk şekerli sakız gibidir. önceleri çok tatlıdır.
Sonra tadı gider, yavanlaşır ve yormaya başlar. En sonunda bir kenara atılır. Bu sefer de insanın canı yeni bir tane ister bulamayınca kenarda sertleşen eskisine bile razı olunur.
Nazizim Elvis Presley'in donu gibidir.
Kullanıldığı zamanlarda bile sahibinden başka kimsenin işine yaramazken yıllar sonra hala peşinden koşan insanlar bulunur. 6 Kiralık katillik yapmak, karpuz satmak gibidir. İkisinde de kan çıkmazsa para alamazsınız.
Evlilik decoder gibidir. Evlenip de ona sahip olmak başlangıçta harika gibi gözükse de bir süre sonra o kadar masrafa değmediği düşünülmeye başlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralyalı 96 yaşındaki bir kadın penguenleri petrol sızıntılarından korumak için 1000 adet kazak ördü.
TESPİTLİ YORUM
@amdirground Kuaförünüzle samimiyeti arttırdıkça saçınızı keserken özenme oranı bi o kadar düşüyor.
Fazla samimiyet her alanda mutsuzluk, refah düşüklüğü getiriyor cidden...
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da 21 yaşındaki gelin ile 22 yaşındaki görümce, altınları ve paraları alıp kayıplara karışalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Uzun süredir flört ettiği sevgilisinden bir türlü beklediği teklifi alamayan kuzenimin sonunda sabrı taşıyor: "Valla ben seneye evleniyorum hayatım, istersen düğün sahibi olarak iştirak edersin, istersen davetli!"
TAVSİYE EDİYORUM
SOSYOLOG Aile Danışmanı Kimya Çifçi Dumlu'nun ilk kitabı, "evlilik" konusunu sosyal medyadaki toz pembe birlikteliklerden, sağlam temel üzerinde kurulmuş yuvalara dek tüm tür ve yönleriyle ele alıyor. Kitapta doğru evlilik için kişinin önce kendini tanıması gerektiği ifade edilirken, bunun için okura yardımcı olacak çok sayıda test ve aktiviteye yer veriliyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınlara söylenen yalanlar 19 Aralık 2019, Perşembe Ters çevirip 30 derecede yıka, bir şey olursa şerefsizim abla. (Bak ablacım sonra şerefsiz dersin dikkat.) Ne...
- Romantik ne demek? 18 Aralık 2019, Çarşamba Genç kızların dilinden düşürmediği, annelerin korkulu rüyası, can düşmanı, akbaba olarak gördükleri, kızların beyaz...
- Erkeklere acı tavsiyesi 17 Aralık 2019, Salı BİLİM adamları araştırıp 21 günün çok şiddetli geçtiğini belirlemişler. Bu denekleri nasıl ve neye göre seçtiklerini...
- Türk dizilerindeki artık bıktığımız klişeler 16 Aralık 2019, Pazartesi 30-40 yaşlarındaki insanların liseli karakteri canlandırması. Gereksiz ve abartılı makyaj yapılması, doğallığa...
- Usta mangalcı nasıl olunur 15 Aralık 2019, Pazar Herkes kendisini mangalda usta zanneder. Ama, aralarından çok azı gerçekten de ustadır. Peki ya siz? Bu özelliklere...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.