Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Aralık 2019, Cuma

Gibi gibiler

Otobüs yolculuğu operaya gitmek gibidir.
Yerinden kalkmaz ve gürültü etmezsen, horlamadığın sürece uyumana kimse bir şey demez. Hatta tuvalete gitmen için ara bile verilir.
Burnunu karıştırmak, sevişmek gibidir. Yaparken izlemekten çok utanırsın, gözlerden uzak yerlerde kimseye görünmeden yapmaya çalışırsın. Ama bir yandan da onu yapmaktan çok zevk alırsın.
Aşk şekerli sakız gibidir. önceleri çok tatlıdır.
Sonra tadı gider, yavanlaşır ve yormaya başlar. En sonunda bir kenara atılır. Bu sefer de insanın canı yeni bir tane ister bulamayınca kenarda sertleşen eskisine bile razı olunur.
Nazizim Elvis Presley'in donu gibidir.
Kullanıldığı zamanlarda bile sahibinden başka kimsenin işine yaramazken yıllar sonra hala peşinden koşan insanlar bulunur. 6 Kiralık katillik yapmak, karpuz satmak gibidir. İkisinde de kan çıkmazsa para alamazsınız.
Evlilik decoder gibidir. Evlenip de ona sahip olmak başlangıçta harika gibi gözükse de bir süre sonra o kadar masrafa değmediği düşünülmeye başlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralyalı 96 yaşındaki bir kadın penguenleri petrol sızıntılarından korumak için 1000 adet kazak ördü.

TESPİTLİ YORUM
@amdirground Kuaförünüzle samimiyeti arttırdıkça saçınızı keserken özenme oranı bi o kadar düşüyor.
Fazla samimiyet her alanda mutsuzluk, refah düşüklüğü getiriyor cidden...

NE KADAR OLDU?
İstanbul'da 21 yaşındaki gelin ile 22 yaşındaki görümce, altınları ve paraları alıp kayıplara karışalı 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Uzun süredir flört ettiği sevgilisinden bir türlü beklediği teklifi alamayan kuzenimin sonunda sabrı taşıyor: "Valla ben seneye evleniyorum hayatım, istersen düğün sahibi olarak iştirak edersin, istersen davetli!"

TAVSİYE EDİYORUM
SOSYOLOG Aile Danışmanı Kimya Çifçi Dumlu'nun ilk kitabı, "evlilik" konusunu sosyal medyadaki toz pembe birlikteliklerden, sağlam temel üzerinde kurulmuş yuvalara dek tüm tür ve yönleriyle ele alıyor. Kitapta doğru evlilik için kişinin önce kendini tanıması gerektiği ifade edilirken, bunun için okura yardımcı olacak çok sayıda test ve aktiviteye yer veriliyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Gibi gibiler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ