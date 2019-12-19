Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 19 Aralık 2019, Perşembe

Kadınlara söylenen yalanlar

Ters çevirip 30 derecede yıka, bir şey olursa şerefsizim abla. (Bak ablacım sonra şerefsiz dersin dikkat.)
Ne kızı ya? Erkek erkeğiz. (Kesinnn. Erkek erkeğe kızlara takılıyorlar...)
Bir daha olmayacak söz veriyorum. (Bir daha olmayacak ama bu başka bir yoldan olabilir...)
Çok önemli. (Kızdı mı ağzından düşürmüyor...)
Çok eski değerli bir arkadaşım. Sadece bu.
(Çok değerli ama...)
Hayatım sen başkasın o kadar başkasın ki anlatamam!
(Her kıza söylenen replikler!)
Sorun sende değil, bende... (Sevmedi, beğenmedi, istemiyor uzatma...)
Benden daha iyilerine layıksın. (Vereceğin cevap kısa ve öz: Hadi ya bulsana o zaman!)
Evlenicem seninle.
(Tabii doğru söyleyen de var. Ama evlenicem diye söylenir eğlenicem uygulanır dikkat.)
Pembe panjurlu evimiz olacak. (Tabii tabii pembe panjur. Bak ilerde ne oluyor.
- Hayatım duvarları pembeye boyayalım.
- Ne pembesi gay miyim lan ben.
Sen varken nasıl başkasına bakabilirim ki! (Gözlerin kör olacak be adam!)
Tamam, yarın ararım.
(Belki yarın belki yarından uzak. Emin ol yarın arar.)
Ben iç güzelliğine önem veririm. (Tabii dalak, böbrek, bağırsak güzel olmalı...)
Çok farklı bir elektriğin var; yoksa ben asla yeni tanıdığım insanlara böyle samimi davranmam. (Hep aynı numara, inanma!)
Canım şarjım bitmiş.
(Sen yapıyorsun aynısını nasıl inanırsın?)
Mesai var akşama.
(Mesai yapacak evet fazla mesai!)
Ya aşkım ben vallah sana söyleyecektim. (Eee niye söylemedin düdük!)
Uyuyordum duymamışım. (Sen uyuma sen uyursan herkes ölür.)
- Aşkım bu nasıl oldu.
- Güzel aşkım. (Bakmadı bile...)

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistan, 2014 yılında 74 milyon dolara Mars'a gitmeyi başardı. İşin komik tarafı 1 yıl sonra çekilen The Martian (Marslı) filminin bütçesi 108 milyon dolardı. Daha da ilginç olan şey ise NASA'nın Mars'a gidiş maliyeti 651 milyon dolardı.

TESPİTLİ YORUM
Abi bu hayattaki en saçma şey zeytinin yağını çıkarıp sonra da o yağı tekrar zeytinin üstüne dökmek.

NE KADAR OLDU?
Taksim'de yürüyen 82 yaşındaki Ali Dayar'ın prostat hortumunu bomba kablosu sanan polis, bölgeyi abluka altına alalı 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Yeğenim anaokulunda, sınıfındaki kızı tarif ediyor: "Tek, uzun kaşı var (bitişik demek istiyor), bıyığı var, görsen o kadar güzel ki!"

FACEBAK DUVARI
Varlığımı hatırlatan tek şey apartmandaki sensörlü lamba...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kadınlara söylenen yalanlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ