Romantik ne demek?
Gören ve bilen var mıdır?
Bunu irdeliyoruz.
- Hani şu bildiğiniz erkek vücudunun içine kız ruhundan parçalar yerleştirilmiş halidir romantik erkek.
- Kız çocuğu olan bütün annelerin can düşmanıdır.
"Ah benim akılsız başım, zamanında ben de böyle kandırıldım" dedirten şahsiyettir romantik erkek.
- Romantik kelimesinin anlamını dahi bilen garip bir yaratıktır!
- Bütün slow şarkıları ezbere bilen öpülesi varlıktır.
Hatta bir de bunların eli gitarlı ve sesi güzel olan bir üst versiyonu vardır ki biz onlara kingromantik deriz.
Onlardan birine sahip olan bir kız, akranları tarafından kıskanılan kötü kız durumuna bile düşebilir...
- Çiçek nedir bilen, alan, arada bir dışarıda yemek yemenin ne kadar güzel olabileceğini bilen, kadınları mutluluktan dört köşe edebilendir.
- Herhangi bir internet sitesine ya da kitaba bakmadan sevgi sözcüklerini ardı ardına ve daha da önemlisi anlamlı biçimde sıralayabilendir.
- Siz 'Aşkım beni seviyor musun?' dedikten üç saniye sonra kafaya terlik enseye tokat yemeyendir!
- En saç-baş dağınık, en cadaloz halinize bile 'Aşkım çok doğalsın' (yalandan da olsa) diyebilen şahsiyettir.
- Herhangi bir cafesinema çıkışı yağmura yakalandığınızda 'Hay Allah kahretsin gitti en güzel ceketim' diyen değil, ceketini ikinizin başı üzerinde tutup yola öyle devam edendir.
- Kız arkadaşlarınızın yanında iğrenç esprilerle kendini kanıtlamaya çalışan değil, övgü dolu sözleriyle sizi onure edendir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fermuarların üzerinde sıklıkla gördüğümüz YKK, (Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (okumadan geçtiğinizi tahmin ediyoruz) isminin kısaltmasıdır...
TESPİTLİ YORUM
Leğen dünyanın en kullanışlı eşyasıdır; Ayak yıkıyorsun, bebek yıkıyorsun, çamaşır yıkıyorsun ve kurban eti taşıyorsun.
NE KADAR OLDU?
Denizli'de uyanık girişimci, kaçak binayı yıktırmamak için önce üst katı mescide çevireli ve ardından mozaikle Atatürk resmi yaptıralı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
TIP fakültesini standardın üzerinde bir puanla kazanmış ve kadavranın başında toplanıldığında penisi işaret ederek, "Hocam, bunda kemik yok muydu?'' diye soran kız öğrenciye hocamızın cevabı; ''Sana öyle gelmiş yavrum.'' 1, 2, 3...
Sonsuza kadar "Tıp."
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