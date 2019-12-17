Erkeklere acı tavsiyesi
Ama ayrılığın türüne göre değişir şiddeti tabii ki (suçlu olan taraf ya da haklı olan taraf olmanız durumuna göre yani). Yine de 22. günün sabahında yenilenmiş biri olarak uyanacaksınız.
Sadece biraz sabredin.
ERKEKLER: Hiç kasmayın ve düşünüp kafanızı karıştırmayın. "Yok efendim bana bunu nasıl yapar, nasıl gider beni nasıl böyle bırakır?" edebiyatı yapmayın. Bıraktı işte, buna alışmaya çalışın. Kendinizi değiştirecekseniz önce gerçekliği kabul edin ve sık sık tekrarlayın "evet o yok artık." Toplam gözyaşı teorisi uyarınca, çekeceğiniz acı sabit olacaktır, bunu değiştiremeyeceksiniz.
Acıyan yerin üzerini alkol ile kapatıp geçecek sanırsın.
Fakat alkol uyuşturup sadece anı silerek artı üstüne rezillik katar. Sakin olun, olgun olun. Gir bir duşa, düşün abi bu kız seni bırakmış, geri dönse ne olacak. Hani bir laf var ya dillerde pelesenk olan "Dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır." Bence olay öyle değil. Giden zaten senin değildir, dönse de bir gün gitme olasılığı yüksektir. O yüzden giden çektirsin gitsin artık.
Tamam müzik dinle ama geç artık efkarlı arabeskimsi damarları. Boşver, tuzla artık şu damarı. Hiç kimse unutulmaz değil, erkeksin kendine gel.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Einstein'ın 1922'de Japonya'da bir kuryeye bahşiş olarak verdiği ve 1.560.000 dolara satılan notta ne yazıyordu?
"Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçakgönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir."
TESPİTLİ YORUM
Kızın fotosunu 2480 kişi beğenmiş, adam altına ''Slm cnm tanışalım mı'' diye yorum yazmış. İşte inanç bu, azim bu, Türk erkeği bu.
NE KADAR OLDU?
Giresun'da genç bir köylü, çalar saat yerine çantasında bir horoz taşıyalı 63 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Boşuna dönme dünya çift okey bende.
AlkışlıYorum
"Her gün yarım saat salıncakta sallanmak haftada yarım beden inceltiyor" konulu haberi izliyoruz.
"O kadar zayıflatacak ne var ki salıncakta?" diyorum. Annemden bilim dünyasını alt üst edecek yorum geliyor: "Düşerim diye korkarken içinin yağı eriyor işte."
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