Usta mangalcı nasıl olunur
Ama, aralarından çok azı gerçekten de ustadır. Peki ya siz? Bu özelliklere haiz misiniz?
Usta mangalcı etin mangala en uygun yerini seçer.
Kasap reyonunda gerekirse saatler geçirir.
Kusursuza ulaşmak için ince eleyip sık dokur.
Mangalın başına geçeceksen rahat giyinmen şarttır Bir zamanlar pijamalar tercih edilirdi. Artık eşofmanlar gözde.
Usta bir mangalcı rüzgarın yönünü, mangalı nereye koyacağını kusursuz hesaplar Rüzgarı faydasına kullanabilir. Rüzgar fazlaysa önüne set olabilir. O et pişecek, hem de en iyi şekilde. Kaçarı yok.
Usta mangalcı eti yakmaz, çiğ bırakmaz Mangalın kendine has altın oranı vardır. Usta bir mangalcı bunu her defasında tutturur.
Usta mangalcı mangalı kibriti ve odunlarıyla yakar Mangal emek işidir.
Odunu, kömürü ispirtoyla ya da başka sentetik maddelerle yakmaz.
Usta mangalcı kusursuzluğu denemek için etten bir parça alır Tadına bakar. Güzelse servis eder. Değilse kendi sevmediği şeyi başkasına yedirmez.
Usta mangalcı yalnız çalışır "Abi ben de yardım edeyim" tekliflerini reddeder. Mangal onun ofisi gibi bir şey olur ve ofiste tek başınadır.
Usta mangalcı herkesin mutlu olmasını ister İnsanlar eserini yerken onların gözlerindeki mutluluğu arar. Kendisi de yemeye başlamadan önce onları seyreder.
Usta mangalcı mangalın yanında ne gideceğini çok iyi bilir Mangal keyfi başlı başına bir güzellikken yanında domatesi, biberi... Ohhh, ne ala.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanada'da bebek yürütecine sahip olmak yasaktır ve sahip olan kişi 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
TESPİTLİ YORUM
Çıktım yoldayım (EVDE)
Tamam geç kalmam (GİYİNİYOR)
Şimdi geldim şimdi (EVDEN ÇIKTI)
Yoldayım ya (DURAKTA)
İndim otobüsten (BİNDİ)
NE KADAR OLDU?
Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde 'Suç ve Ceza' kitabının içinde zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap ele geçireli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Benim gibi saç dökülmesinden muzdarip ve benimle aynı saç bakım ürününü kullanan arkadaşıma "Nasıl gidiyor?" diye soruyorum.
Aldığım cevap aynen şöyle:
"Abi saçlarda bir değişiklik yok ama, hani yıkanınca şampuan böyle aşağıya doğru akıyor ya, benim kaşlar gürleşti sanki..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınların usandığı cümleler 14 Aralık 2019, Cumartesi Kadınların erkeklerden duymaktan bıktığı usandığı, klişenin dibindeki cümleleri, erkekler hâlâ kullanmaktan çekinmiyor....
- Absürt edebiyatı 13 Aralık 2019, Cuma SOSYAL medyada, son dönemlerde yanlış anlamalar, anlaşılmalar ve diyaloglar üzerine kurgulanan paylaşımlar güldürmeye...
- Çocukken duymak istemediklerimiz 12 Aralık 2019, Perşembe "Tabağındakini bitir!" Küçücük midemize fazla gelen porsiyonlara rağmen özellikle annelerimizin yemeğimizi bitirmemiz...
- Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi 11 Aralık 2019, Çarşamba "Sağol canım, daha güzeli senin olsun..." Nasıl da istemiyor daha güzelinin senin olmasını, anlatılır gibi değil!...
- Erkekleri evliliğe götüren tuzaklar 10 Aralık 2019, Salı Ben neyim senin için? Haydi lütfen bana söyler misin, senin için kimim ben? Annem seninle tanışmak istiyor Haydar... Canım...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.