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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Aralık 2019, Pazar

Usta mangalcı nasıl olunur

Herkes kendisini mangalda usta zanneder.
Ama, aralarından çok azı gerçekten de ustadır. Peki ya siz? Bu özelliklere haiz misiniz?
Usta mangalcı etin mangala en uygun yerini seçer.
Kasap reyonunda gerekirse saatler geçirir.
Kusursuza ulaşmak için ince eleyip sık dokur.
Mangalın başına geçeceksen rahat giyinmen şarttır Bir zamanlar pijamalar tercih edilirdi. Artık eşofmanlar gözde.
Usta bir mangalcı rüzgarın yönünü, mangalı nereye koyacağını kusursuz hesaplar Rüzgarı faydasına kullanabilir. Rüzgar fazlaysa önüne set olabilir. O et pişecek, hem de en iyi şekilde. Kaçarı yok.
Usta mangalcı eti yakmaz, çiğ bırakmaz Mangalın kendine has altın oranı vardır. Usta bir mangalcı bunu her defasında tutturur.
Usta mangalcı mangalı kibriti ve odunlarıyla yakar Mangal emek işidir.
Odunu, kömürü ispirtoyla ya da başka sentetik maddelerle yakmaz.
Usta mangalcı kusursuzluğu denemek için etten bir parça alır Tadına bakar. Güzelse servis eder. Değilse kendi sevmediği şeyi başkasına yedirmez.
Usta mangalcı yalnız çalışır "Abi ben de yardım edeyim" tekliflerini reddeder. Mangal onun ofisi gibi bir şey olur ve ofiste tek başınadır.
Usta mangalcı herkesin mutlu olmasını ister İnsanlar eserini yerken onların gözlerindeki mutluluğu arar. Kendisi de yemeye başlamadan önce onları seyreder.
Usta mangalcı mangalın yanında ne gideceğini çok iyi bilir Mangal keyfi başlı başına bir güzellikken yanında domatesi, biberi... Ohhh, ne ala.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanada'da bebek yürütecine sahip olmak yasaktır ve sahip olan kişi 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TESPİTLİ YORUM
Çıktım yoldayım (EVDE)
Tamam geç kalmam (GİYİNİYOR)
Şimdi geldim şimdi (EVDEN ÇIKTI)
Yoldayım ya (DURAKTA)
İndim otobüsten (BİNDİ)

NE KADAR OLDU?
Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde 'Suç ve Ceza' kitabının içinde zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap ele geçireli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Benim gibi saç dökülmesinden muzdarip ve benimle aynı saç bakım ürününü kullanan arkadaşıma "Nasıl gidiyor?" diye soruyorum.
Aldığım cevap aynen şöyle:
"Abi saçlarda bir değişiklik yok ama, hani yıkanınca şampuan böyle aşağıya doğru akıyor ya, benim kaşlar gürleşti sanki..."
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Usta mangalcı nasıl olunur
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