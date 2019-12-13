Absürt edebiyatı

SOSYAL medyada, son dönemlerde yanlış anlamalar, anlaşılmalar ve diyaloglar üzerine kurgulanan paylaşımlar güldürmeye devam ediyor. İşte okurken absürtlüğü içinde boğulabileceğiniz hem garip hem de komik paylaşımlar:

@gitmekimsesizem Ben: Nerdesin?

Kız: Beyond Akaretler'de.

Ben: Harbi mi Jay Z de yanında mı?

@mortygang Ben: Nerdesin?

Kız: İsviçre'deyim aşkım, Alpler'deyim.

Ben: Kusura bakma da kızım, ben erkeklerin evinde kalan bir kızla yapamam.

@brave_x_ Ben: Nerdesin.

Kız: Zara'dayım, öyle geziniyorum.

Ben: Aaaa hazır gitmişken Divriği'ne de uğra, orası da güzel.

@palaz31 *Manitayla kafeye giderim.* Ben: Birader şu sobayı açsana (ısıtıcıyı işaret ederek)...

@_mucigang *Manitayla yemekteyiz.* Ben: Kardeş bana şu meyveli dürümden getirsene (waffle).

@gitmekimsesizem Kız: Trendyol çökmüş ya, çok kötüyüm sinirlerim bozuldu.

Ben: Hadi ya inşallah kimseye bir şey olmamıştır.

Nerdeydi o yol?

@firrato Kız: Benim bipolarım var.

Ben: Benim de var ya bi kaç tane polarım, kışın iyi oluyo, baya sıcak tutuyo.

@koIombiya Kız: Gripin hayranıyım ben ya yıllardır bayılıyorum.

Me: Hadi yaa ben Majezik'i daha çok seviyorum.

@gitmekimsesizem Kız: Dün okula Ceza geldi.

Ben: Hadi ya ne kadar yazmışlar?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyada en çok yol yapan kişi olan Robert Moses'in ehliyeti ve arabası yoktu.



TESPİTLİ YORUM

Dünyada en hızlı biten dört şey:

- Telefon şarjı - Para - İnternet paketi - Tatil



FACEBAK DUVARI

Bazen şans bana gülüyor ama ağzıyla değil...



NE KADAR OLDU?

Kayseri'de bir vatandaşın ineğinin küpe numarasına 108 TL trafik cezası geleli 5 GÜN OLDU



AlkışlıYorum

Saçının rengini sordum; "Alev!" diye cevapladı, gözünün rengini sordum;

"Toprak!" diye cevapladı, teninin rengini sordum;

"Buğday!" diye cevapladı, boyunu ve kilosunu sordum;

"Standart" diye cevapladı... "Çok merak ettim, fotoğraf atar mısın whatsapp'tan?" diye sordum, "Hay hay!" diye cevapladı.

"Nasıl? Beğendin mi?" diye sordu, "Şahin!" diye cevapladım.

"Nasıl yani şahin?" diye sordu, "Doğan görünümlüsünden!" diye cevapladım.