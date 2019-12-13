SOSYAL medyada, son dönemlerde yanlış anlamalar, anlaşılmalar ve diyaloglar üzerine kurgulanan paylaşımlar güldürmeye devam ediyor. İşte okurken absürtlüğü içinde boğulabileceğiniz hem garip hem de komik paylaşımlar:
@gitmekimsesizem Ben: Nerdesin?
Kız: Beyond Akaretler'de.
Ben: Harbi mi Jay Z de yanında mı?
@mortygang Ben: Nerdesin?
Kız: İsviçre'deyim aşkım, Alpler'deyim.
Ben: Kusura bakma da kızım, ben erkeklerin evinde kalan bir kızla yapamam.
@brave_x_ Ben: Nerdesin.
Kız: Zara'dayım, öyle geziniyorum.
Ben: Aaaa hazır gitmişken Divriği'ne de uğra, orası da güzel.
@palaz31 *Manitayla kafeye giderim.* Ben: Birader şu sobayı açsana (ısıtıcıyı işaret ederek)...
@_mucigang *Manitayla yemekteyiz.* Ben: Kardeş bana şu meyveli dürümden getirsene (waffle).
@gitmekimsesizem Kız: Trendyol çökmüş ya, çok kötüyüm sinirlerim bozuldu.
Ben: Hadi ya inşallah kimseye bir şey olmamıştır.
Nerdeydi o yol?
@firrato Kız: Benim bipolarım var.
Ben: Benim de var ya bi kaç tane polarım, kışın iyi oluyo, baya sıcak tutuyo.
@koIombiya Kız: Gripin hayranıyım ben ya yıllardır bayılıyorum.
Me: Hadi yaa ben Majezik'i daha çok seviyorum.
@gitmekimsesizem Kız: Dün okula Ceza geldi.
Ben: Hadi ya ne kadar yazmışlar?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyada en çok yol yapan kişi olan Robert Moses'in ehliyeti ve arabası yoktu.
TESPİTLİ YORUM
Dünyada en hızlı biten dört şey:
- Telefon şarjı - Para - İnternet paketi - Tatil
FACEBAK DUVARI
Bazen şans bana gülüyor ama ağzıyla değil...
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de bir vatandaşın ineğinin küpe numarasına 108 TL trafik cezası geleli 5 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Saçının rengini sordum; "Alev!" diye cevapladı, gözünün rengini sordum;
"Toprak!" diye cevapladı, teninin rengini sordum;
"Buğday!" diye cevapladı, boyunu ve kilosunu sordum;
"Standart" diye cevapladı... "Çok merak ettim, fotoğraf atar mısın whatsapp'tan?" diye sordum, "Hay hay!" diye cevapladı.
"Nasıl? Beğendin mi?" diye sordu, "Şahin!" diye cevapladım.
"Nasıl yani şahin?" diye sordu, "Doğan görünümlüsünden!" diye cevapladım.
Absürt edebiyatı
SOSYAL medyada, son dönemlerde yanlış anlamalar, anlaşılmalar ve diyaloglar üzerine kurgulanan paylaşımlar güldürmeye devam ediyor. İşte okurken absürtlüğü içinde boğulabileceğiniz hem garip hem de komik paylaşımlar:
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- Çocukken duymak istemediklerimiz 12 Aralık 2019, Perşembe "Tabağındakini bitir!" Küçücük midemize fazla gelen porsiyonlara rağmen özellikle annelerimizin yemeğimizi bitirmemiz...
- Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi 11 Aralık 2019, Çarşamba "Sağol canım, daha güzeli senin olsun..." Nasıl da istemiyor daha güzelinin senin olmasını, anlatılır gibi değil!...
- Erkekleri evliliğe götüren tuzaklar 10 Aralık 2019, Salı Ben neyim senin için? Haydi lütfen bana söyler misin, senin için kimim ben? Annem seninle tanışmak istiyor Haydar... Canım...
- Tuvalet aktiviteleri 09 Aralık 2019, Pazartesi MEŞHUR bir atasözümüz vardır; "Türk'ün aklı tuvalette gelir." Her iki durumda da yani büyük ve küçük tuvaletimizde...
- Yasaklansın artık bunlar 08 Aralık 2019, Pazar "Zaten geliş fiyatı bu, hiç kârım yok abla/abi" diyen esnaf. Yeni aldığınız bir malı gösterdiğinizde hayırlı...
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