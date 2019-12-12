Çocukken duymak istemediklerimiz
"Hadi sen artık yat." Tam sohbetin en güzel yerinde sizi yatağa gönderirler. Dedikodu yapılacağı anlamına da gelir.
"Komşunun çocuğu ne yapmış?" Bilmem ne yapmış?
Öğrenmesem de olur. Kesin benim yapmadığım ve yapamayacağım mükemmel bir şeyi yapmıştır.
"Her gördüğünü isteme..." İstediğiniz şey, diğer istediklerinizden farklıdır çünkü daha çok istersiniz.
"Biz sana değil, çevreye güvenmiyoruz." Ben de bu söylediğinize güvenmiyorum sevgili ebeveynlerim.
"Misafirlikte yanımdan kalkma." Saatlerce sohbete dahil edilmeden oturmanın ne kadar sıkıcı olduğunu anlamazlar.
"Çocuklar kahve içmez." Mühim olan kahve değildir ortamdan geri kalmamaktır.
"Büyüyünce seni oğluma/kızıma alacağım." Bunu diyenler siz büyüyünce kayıplara karışırlar.
"Yaramazlık yapma." Ben ona yaramazlık demezdim.
"Amcanın/teyzenin elini öp." Peki amcalar/teyzeler neden el öptürmekten bu kadar keyif alıyor?
"Canın sıkılıyorsa ders çalış." Aa nasıl yahu? Ben bunu düşünememiştim...
"Ben gençken.../Bizim zamanımızda..." Ama artık senin zamanın değil.
"Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" Seni sevmiyorum seni.
"Büyüyünce anlarsın..." Küçük olduğunuzu kabul etmemenizin yanı sıra aynı şeyleri yaşayıp aynı şeyleri hissedeceğinizi düşünmezsiniz.
"Ben sana demiştim." Demeyle olmuyor ki.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2012 yılında bilim insanları, insanların göbek deliğinde yaşayan 1458 bakteri buldu.
Göbek deliklerinin ekolojisi tıpkı parmak izi gibi eşsiz olduğu için, araştırmaya katılan bir gönüllünün göbek deliğinden sadece Japonya'da bulunan bir toprak bile çıktı.
Bu gönüllü Japonya'ya hiç gitmemişti!
TESPİTLİ YORUM
İddia'da 2 liraya 100.000 lira kazansak bile mutlu olmak yerine keşke 50 lira yatırsaydım diye üzülen tek milletiz.
NE KADAR OLDU?
Çorum'da geri vitesi bozuk olan aracın içinden inen 9 kişi, olduğu yerden aracı çevirerek yollarına devam edeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gideceğim yerlere her zaman sevgilim bıraktığı için inerken onu mutlaka öper öyle giderim. Dün ise taksiyle gittiğim yerde arabadan inerken para üstünü aldıktan sonra alışkanlık olarak taksiciyi bir güzel öptüm.
Adamın şaşkın bakışları hala gözümün önünde..
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