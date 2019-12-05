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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Aralık 2019, Perşembe

Erkeklerin hep alttan alması

Bilinen kadın-erkek ilişkilerinde, erkekler tarafında çok da kabul edilmeyen ama yazılı olmayan kurallardan bir tanesidir.
İlişkiyi genelde erkek başlatır gibi görünür.
İstisnalar dışında. Eğer ki ciddi ilişki düşünerek yaklaşan erkek, ilişkinin başlarında doğada da gördüğümüz kur felsefesini uygular. İşte bu döneme dikkat edelim arkadaşlar!
Çünkü bu dönem erkeklerin duygusal olarak en hassas olduğu dönemlerdir. İşte iplerin elden kaçtığı yer bence burası. Erkeğin alttan alma olayı bu andan itibaren başlar.
Kur oranı ilişkinin başında olduğu için sürekli piyasanın yüksekliği dolayısıyla kadınlara ipin kaptırıldığı dönemdir. Yani arz-talep meselesi. Sen dişiyi kazanacağım diye türlü türlü şeylere evet diyerek kadın egosunu şişirerek ipin ucunu kaptırırsın. Sonra kafan atar, ipi kuşağına şeklinde dolaşmaya mahkum olursun.
Dedim ya arz-talep mevzusu. Öyle çaktırmadan arzlarını talep ederler ki zavallı erkek kişisi, gözleri açıldığında çok geç olur.
Eğer dişinin arzları kabul edilmediği anda ise trip yer ve hayatı belirsizlikler deryası olan kadın ruh halini anlamaya çalışırken ömrü biter. İlişki süresince bu devran böyle sürer gider.
Aslında biz erkeklerin tahammül derecesi düşük yaratıklar olmamızdan kaynaklanır. Kavgaya, gürültüye, patırtıya kadınlar kadar dayanacak gücümüz olmuyor çoğu zaman. Bari alttan alayım da bitsin gitsin mantığı galip geliyor kafada. Tabii her şeyin olduğu gibi bunun da azı karar çoğu zarar. O dengeyi bulabilene ne mutlu.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Topuklu ayakkabılar ilk olarak 1600'lü yıllarda erkekler tarafından giyiliyordu.
Daha sonra kadınlar daha erkeksi görünmek için giyinmeye başlamışlar.

TESPİTLİ YORUM
Bugün Starbucks'ta "White chocolate macchiato caramel frappe" siparişi verdim, masayı donatacaklar sandım, 3'ü 1 arada verdiler.

FACEBAK DUVARI
İngilizce seviyem gibisin, seni anlıyorum ama cevap veremiyorum...

NE KADAR OLDU?
Trabzon'da Uzungöl yaylasında ahşap otelin yangın merdiveni de ahşaptan yapılalı 11 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Apartman yöneticisi, kapıcı işe alır. Hayırlı olsun faslı sonrası...
Apartman yöneticisi: Ee, hadi bakalım birazdan çöpleri toplamakla başla bakalım..
Hehehe Kapıcı: (Gayet ciddi) Nasıl yani, milletin pisliğini mi toplucam?
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkeklerin hep alttan alması
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