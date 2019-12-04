Ev taşıma etkinlikleri
Yıllar öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak ve kendinizi çirkin sandığınız dönemlerde ne kadar güzel olduğunuzu düşünüp hüzünleneceksiniz...
Duvardaki çerçeveleri indirdiğinizde sizi koca koca delikler karşılayacak.
Sonra depozitonuzu almak için onları doldurmak zorunda kalacaksınız...
Elektriği, suyu açtıracağım diye saatlerinizi harcayacaksınız...
Bankaya, abone olduğunuz yayınlara, üniversiteye, işe, muhtarlığa kısaca her yere verdiğiniz adresi değiştirmeniz gerektiğini hatırlayınca ufak bir şok gelecek...
Liseden rastgele birisinin verdiği mektubu bulup, durduk yere duygulanacaksınız...
Taşınmak için yardıma ihtiyacınız olmadığını düşünüp karyolanızı parçalara ayıracak, sonra hiçbir kısmını birleştirmeyi beceremeyeceksiniz...
Aşırı ağır kitap kutularını taşırken sandığınız kadar güçlü olmadığınızı fark edeceksiniz...
Her şeyi ama HER ŞEYİ temizlemek zorunda kalacaksınız!
Ev arkadaşınızla evleri ayırıyorsanız, eşyaları paylaşmanın stresi de üstünüzde olacak...
Ne kadar dikkatli olursanız olun bir şeyler kırılacak...
Ve mutlaka önemli bir şeyler kaybolacak...
Tam taşınmaya başladığınız sıralar dert üstüne dert çıkacak...
Taşınmak için para harcamanız gerekecek ama gereğinden fazla harcayacaksınız...
En sonunda yerleşmeye gücünüz kalmayacak ve bir ay boyunca bavulunuzdan giyineceksiniz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yani geç saatlere kadar oturup TV izlemek yerine normal saatlerde uyursanız, diğer seçeneğe göre çok daha fazla kalori harcarsınız.
TESPİTLİ YORUM
Ulan ben 3 metre kar yağan köyde mahsur kalmış Erzurumlu gibi giyiniyorum, kız yırtık kotla göbeği açık bluzla geziyor
FACEBAK DUVARI
Görümce beyaz eşya gibidir.
İyi çıkarsa şansına, kötü çıkarsa bahtına...
NE KADAR OLDU?
Suudi Arabistan devrim niteliğinde bir adım atarak, 13 üyesi erkeklerden oluşan "Kadınlar" konseyi kuralı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YAPTIĞIM bol virajlı yolculukta "Heyelan mıntıkası" tabelasını "Heyecan mıntıkası" diye okuyan ve "Vayy canına!" diyerek gaza yüklenen adrenalin delisi aymaz benim.
Bugün de ölmedim çok şükür!
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