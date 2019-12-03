Telefon görüşmesi
- Sevgilim, arkadaşımla geziyorum da, biraz önce çok güzel bir kürk gördüm. 400 TL'cik. Senin kredi kartından alabilir miyim? N'oooolur, alabilir miyiiiiimmmm?
- Tabii canım, al.
- Ah sevgilimmmm! Çok şekersin. Bi şeycik daha var ama kızmayacaksın, değil mi?
- Hayır, kızmam...
- Kuyumcuda tek taş pırlanta yüzük gördüm.
Çok güzeldi sevgilim. Senin kredi kartından alabilir miyim? 1000 TL'cik.
N'ooooluuurrrr. Alabilir miyim?
- Peki, al canım.
- Sevgilim benim. Bir tanem. Çok şekersin. Bu akşam sana harika bir gece yaşatacağım. Canım bir şey daha var. Ama kızarsın diye korkuyorum...
- Kızmam, söyle bakayım.
- Galeride bir araba beğendim sevgilim. Çok güzeldiiii... 20000 TL'ye bırakacak. Senin adına bankadan bir kredi açtırsak diyorum sevgilim. Bankanın şube müdürü tanıdık. Sen tamam dersen hemen yapacak işlemleri.
N'ooolurrrr sevgilim, seni çok seviyorum.
- Peki, peki. Tamam. Olur.
Al bakalım.
- Tatlı sevgilim benim.
Canım sevgilim. Seni çoook seviyorum. Hadi by akşama görüşürüz.
Genç adam telefonu kapatır ve arkadaşlarına sorar:
- Bu telefon kimindi yahu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyada en çok film üreten ülke ABD değil Nijerya'dır.
'Nolywood' olarak adlandırılan Nijerya Sineması haftada 50 film üretiyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Ne kadar cool takılırsan takıl, gittiğin düğünde o dandik yaş pastayı löp löp götürüyorsan, sen de bizdensin kardeşim.
FACEBAK DUVARI
Ben güzele güzel demem, sen de deme, o da demesin, kudursun iyice!
NE KADAR OLDU?
Sigara İçmeyenler Derneği Başkanı, "Sigara İçenler Derneği kursaydık batmazdık" diyerek derneğin iflasını duyuralı 27 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANA HABER bülteninde, "İşte gençlerin yeni gözdesi, apaçi dansı!" haberini izleyen babam, "Yeni dansmışmış...
Bizim Sabahattin senelerdir düğünlerde böyle oynuyor!" der de ben kopmaz mıyım?
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