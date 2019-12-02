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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Aralık 2019, Pazartesi

Black Friday’miş, hadi canım

ABD'DE oldukça ünlü olan ve izdihamlara sebep olan indirim günü Black Friday, ülkemizde de popüler hale geldi. "Ben işin sadece goygoyundayım, eğlenmek istiyorum. Oyalamayın beni" diyenleri de aşağıya alalım...
@Zuleyha_1461 + Ne kadar tuttu?
- 117 TL efendim, indirim kartınız var mı?
+ Evet buyrun, şimdi ne kadar?
- 117 TL
@skylerisabitch Bu kadar reklam vereceğinize gerçekten indirim yapın da iki tane ürün alalım...
@iyidircnmsen Ben efsane indirim günlerini değil, efsane çocukluk günlerimi istiyorum...
@AgaBeeeeeeeeee Kızlar Gratis'te zaten herhangi bir bahaneyle her ay yüzde elli indirim yapıyorlar. Niye yüz yılda bir dünyaya teğet geçen göktaşı görmüş gibi davranıyorsunuz.
@nohutbasgan Şu indirim günleri bitse de almak istediğimiz şeyleri daha ucuza alabilsek.
@Faruckkk Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan, bir günahı Blackfriday indirimi beklediğim kadar...
@Argostroloji Black Friday sepetim onaylanana kadar her şey tükenmiş. Ceylanların akarsudan karşıya geçmesini bekleyen timsah gibi kapmışsınız her şeyi. Bir dakika sakin olur musunuz?
@melisaayuruk Eczanede "Black Friday var mı?" diye soruyorlar, kendinize gelin...
@avukatergunn Müvekkile fiyat verirken "Black Friday kampanyamız var, toplu boşanmalarda indirim yaparız" dedim.
Eltisini arıyor, "Sen de düşünüyor musun?" diye.
"İndirimli mezar taşı var" desen alacak...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ülkemizde kaydedilen en yüksek kar kalınlığı 430 cm ile 12 Mart 1980'de Bursa Uludağ'da görülmüştür.

TESPİTLİ YORUM
Biz 3 pantolon 5 gömlekle 30 farklı kombinasyon yapabilirken, 100 parça kıyafeti olan kızların dolap önlerinde ölü balık gibi bakması çok garip.

FACEBAK DUVARI
Bazıları ayakkabı mağazası gibi her türlü numaraları var

NE KADAR OLDU?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Partimin oyları Güneydoğu'da 14 kat arttı, Mardin'de 67 oy almıştık şimdi 983 oldu" diyeli 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
İki gün üst üste yemekten ve salatadan saç çıkınca babam anneme artık isyan etti.
Hanım şu saçları ayrı bir tabakta getirsen sofraya olmaz mı ya! Seven var sevmeyen var; canı çeken tabağının kenarına alıp yer.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Black Friday’miş, hadi canım
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