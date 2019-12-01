En karizması noktadır
VİRGÜL: Noktanın yandan yemişi, saçı uzunu, beli büküğü de diyebiliriz. Şekil itibariyle eleştiriye açıktır, cümlelerde kısa soluklar almak için kullanılır, ayrıca bir çiçek adı gibi durur.
İKİ NOKTA ÜST ÜSTE:
Üst üste olmaları onların kendi ahlaksızlığıdır. Alttaki noktanın problemleri bizi ilgilendirmez. Önemli olan işaretin işlevidir. Bir açıklama cümlesi için en uygun işarettir.
ÜÇ NOKTA: Sıkı kankadır bu 3'ü. Ya hepsi birlikte ya da asla! İki nokta yan yana nerde görülmüş? Zaten görülemez çünkü 2 nokta yan yana gelince rahat duramayıp üst üste çıkıyorlar. O yüzden en güzeli 3 nokta. Cümlenin devamının var olduğunu anlarız. İsteğe bağlı olarak bir kaç nokta daha ekleyip halay ekibi oluşturulabilir
NOKTALI VİRGÜL: Soslu makarna tamlaması gibidir.
Virgül noktasız da işaretlik görevini idame edebilir ama nokta ayrı bir hava katar.
Daha güçlü gösterir görsel açıdan birbirlerine yakışırlar.
SORU İŞARETİ:
Aynısından bir tanesi de karşı tarafında durursa kalp şekli çıkar, bu sizin üretkenliğinize bağlıdır. Soru cümlesi mi değil mi anlamadığımızdan(!) mütevellit sonuna bu işareti koyma gereği görmüşüzdür.
ÜNLEM: Duygularımızı belirtirken kullanırız, "Of be bu yazıda bitmiyor yeter artık" gibi. Sanki ünlem koymasak hangi duyguyu vurguladığımız anlaşılamayacak! Ama olsun, işaret işarettir. Hepsini koruyalım sevelim yeri gelince kullanalım.
KESME İŞARETİ:
Yalan!!! Ortada ne kesilen var ne biçilen! Hiç bişeyi kesmediğini ispatlayabilirim.
Ahanda ispatlıyorum.
Türk'üm, Türk'sün, Türk.
Nooldu şiştinmi? Kesti mi heee??? Cevap ver bakalım?
Smiley
TIRNAK İŞARETİ: Bu da yalan! Bi bakın bakalım tırnaklarınıza "Na buna benziyomu? Iıh benzemiyor di mi? Yine de faydalı bir işarettir illa tırnağa benzemek zorunda değildir. Görüntüsü adıyla tezat olsa bile.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Obezite Moritanya'da bir gelenek olmuştur.
Evlenme çağına gelen kızların en az 60 kg en fazla da 100 kg olması gerekiyor.
Eğer yemek yemezlerse ceza alıyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Deterjan reklamlarına bakacak olursak tek derdimiz nar ve çimen lekesi.
Sanırsın sabahtan akşama kadar çimlere yayılıp nar yiyoruz!
NE KADAR OLDU?
Madrid'de 2 bin kişi tarafından karşılanan Can Yaman'ı İstanbul Havalimanı'nda kimse karşılamayalı 1-2 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
"Seni seviyorum." dediğimde, "Estağfurullah!" diyerek cevap veren kocama kocaman bir alkış istiyorum.
FACEBAK DUVARI
Fondöteni bulan dingil yüzünden insanların gerçek yüzü görünmüyor.
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