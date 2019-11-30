Kadınlara küfür gibi gelen cümleler
Bu çok pahalı.
Hayır!
Ooooo bıyık bırakıyoruz demek...
Biraz kilo almışın sanki.
Benden çok sakalın var!
Sakalların batıyor!
Boyun mu kısa yoksa dizlerinin üzerinde mi duruyorsun?
Hayatım zayıflamışsın.
Ama karakter olarak!!
Nıhahaha...
Maşallah görmeyeli 3 haneli olmuşsun.
Hı? Pardon dinlemiyodum.
Aradığımı sende bulamadım maalesef!
Ya sen önceden ne kadar güzeldin...
Çok kötü olmuş bu yemek.
Bensiz hiçsin.
Kafam çok karışık.
Bu akşam dizini değil maç izleyecez!!
Bence senin psikolojik tedavi görmen lazım.
Şu yanağındakiler favori mi?
Gıdın çıkmış.
Benim için çok değerlisin, ama eski sevgilimi unutamıyorum.
Hamile reyonumuz ilerde köşede hanımefendi.
(Göbekli bir kadına)...
En yakın arkadaşın senden daha güzel.
Ne, doğum günün müydü?
Niye söylemedin hayatım?
14 Şubat bence ticari bir şey.
Ben seni sadece arkadaşım olarak görüyorum.
Bu fotoğrafçı çok iyiymiş, baksana güzel çıkmışsın...
"Kadın dediğin böyle olur" diyerek başka bir kadınla kıyaslamak.
Sen susunca daha güzelsin...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı.
TESPİTLİ YORUM
Kızla gezerken gül satmak için gelen çiçekçiye "Güle gül verilir mi?'' dedim, kız bana bir kez daha aşık oldu.
İşte bunlar hep fakirlik...
NE KADAR OLDU?
Stres atmak isteyenlere para karşılığı kendini dövdüren Rıza Günay, "Stres Koçu" adıyla Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Geyik olsun diye "Hayatındaki kadın güzel mi?" diye sordum. "Hayatımda kadın yok, vallahi de billahi de yok!" diye cevap verdi.
Sanırım on yıllık evlilikten sonra kocamın gözünde kadın statüsünden çıktım!
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