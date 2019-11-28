Kadınların yemek yaptıkları esnada sıkça karşılaştıkları problemler
Nedense kaynanalar gelinlerinin kendilerinden daha iyi yemek yaptıklarını pek kabullenmek istemezler. O akşam yemeğe kayınvalide davetliyse, yemek yapan gelin için büyük psikolojik baskı olur.
Onlarca kez kontrol edildiği halde eksik çıkan malzemeler...
Şimdi işin yoksa marketin yoluna koyul. Zaman da kısıtlıysa büyük bir problem.
Yemek pişirme esnasında zırt pırt çalan telefon...
Özellikle eşler, anneler ve arkadaşlar boş zamanlarınızda değil de tam da meşgul olduğunuz anlarda arayıp işinizi geciktirirler. Kapatamazsın da suratlarına. Ayıp olur.
Bir yemekle uğraşırken diğer yemeğin altının yanması...
Tabii, birkaç çeşit yemek yapacaksanız çok dikkatli olmanız lazım. Hepsiyle birden de uğraşmak güç.
Sonuçta iki eliniz var sadece.
Aşırı titizlik ve mükemmeliyetçilik çabaları...
Bazen bir yemek konusunda aşırı titiz olmak da sorun çıkartabilir. "O olmadı, bu şöyle oldu" diye diye yemeği defalarca baştan yapmaya kalkışabilirsiniz.
"Yemek konusunda benden iyisi yok" düşüncesi...
Çok fazla aşırı güven de iyi bir şey değildir. Özellikle lezzetli yemeklere alıştırdığınız eşiniz için. En ufak bir tat eksikliğinde suratı farklı bir ifadeye bürünebilir.
Bazı anlarda gelen üşengeçlik hissi...
Bu tarz zamanlarda basit şeyler hazırlamayı düşünebilirsiniz.
Ancak, bazen insan ona bile üşenir. Mecbur kalkıp bir şeyler hazırlamak lazım. Sonuçta, maalesef sihirli güçleriniz yok.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
IKEA mağazaları müşterilerinin hemen çıkmaması için labirent şeklinde tasarlanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Yatağa girdikten sonra su içmeye, lavaboya gitmeye üşenen insanlar olarak bir araya gelsek dünyayı ele geçirebiliriz ama ÜŞENİYORUZ.
FACEBAK DUVARI
Aşk bildiğin tahteravalli gibi, bir tarafın sevgisi ağır basınca diğerinin poposu kalkıyor...
NE KADAR OLDU?
Tan Gazetesi, kıyametin gününü haber veren sakallı bebek manşetini atalı 32 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da kapıyı açıp dışarı kaçarken merdivende yakaladığım ve "Annen nerede?" diye sorduğumda "İçeride, beni uyutuyor" yanıtını veren yeğenime ve ayağında yastıkla yerde uyuyakalan ablama gelsin..
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