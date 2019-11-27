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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Kasım 2019, Çarşamba

Tuvaletten çıkan kadın, sıradaki kadına neden gülümser?

BELKİ dikkatinizi çekmiştir bu durum. Kafede, barda vs. bazı kadınlar, tuvaletten çıkarken sıradaki kadına gülümserler. Peki ya neden?
Ekşi Sözlük yazarları bu konuya kafa yormuşlar.
İşin aslı dayanışmacı, korumacı, kardeşçe bir tavırdır bence. Gülümserim ve gülümseyenleri severim. Alışverişte, sırada veya başka bir kamusal alanda bulunurken, insanların birbirlerine olan davranışları ülkedeki uygarlığın göstergesidir. Bu yüzden bu tavır içindeki kızlarımızın aydınlanmış, kibar insanlar olduklarını düşünebiliriz.
olivia ofrenda Ben içerideyken, kapı defalarca tıklatılmadıysa muhakkak yaptığım eylemdir.
Bekleyen kişi ben olduğumda da, içeriden çıkan insanın gülümsemesi de her zaman hoşuma gider. Alt tarafı bir gülücük, bir tebessüm. Altında art niyet aramayınız. Olsa olsa medeniyet göstergesidir.
Genel olarak insanlar birbirine gülümsese, çok yakından tanımıyor olsa bile, bir "günaydın", bir "iyi akşamlar" dese, dünya daha katlanılabilir bir yer olmaz mı?
histerikheidi "Bak, bizim kaka yaptığımızı kimsecikler bilmiyor, aramızda kalsın, olur mu?" gülümsemesidir, göz kırparak tamamlanır.
kirlikedi ''Eheh kaka yapıyorum seni de beklettim kusura bakma'' gülüşü galiba. Yine de çok enteresan.
yeteri bilirsen yeter Sanırım tuvaleti temiz kullanan, arkasında bıraktığı tuvaletle gurur duyan (!) kızlar göz temasında bulunuyor ya da gülümsüyor.
alice practice "Bak ben o kadar sevimli, o kadar cana yakın, o kadar naif bir kızım ki, şu an duyumsamakta olduğun o berbat koku, asla benden çıkmış olamaz. Ben öyle bir bünye değilim" gülümsemesidir bu.
placebo

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da sarılmadan uyuyanlar için sarılma uzmanları vardır. Saat başı 80 dolar alırlar ve istediğiniz kadar yanınızda kalırlar.

TESPİTLİ YORUM
Akraba whatsapp itemleri;
1) Hey there! I am using WhatsApp.
2) Son görülme 1 ay önce 3) Profil fotosu; çekyatta oturan çocuklar.

FACEBAK DUVARI
Her adımda seni düşünüyorum.
Tekrar b.ka basmamak için

NE KADAR OLDU?
Rapçi Eminem'in tişörtlerini satan pazarcı, ''Eminem'e gel'' diye bağırınca annesinin adı Emine olan bir kişi tarafından öldürüleli 16 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Canı sıkkın olan ve saçma sapan konuşan arkadaşıma, "Biri senin ayarlarınla oynamış" dedim. "Yoo, yattığım gibi kalktım" dedi. Artık ne anladıysa...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Tuvaletten çıkan kadın, sıradaki kadına neden gülümser?
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