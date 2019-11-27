Tuvaletten çıkan kadın, sıradaki kadına neden gülümser?
Ekşi Sözlük yazarları bu konuya kafa yormuşlar.
İşin aslı dayanışmacı, korumacı, kardeşçe bir tavırdır bence. Gülümserim ve gülümseyenleri severim. Alışverişte, sırada veya başka bir kamusal alanda bulunurken, insanların birbirlerine olan davranışları ülkedeki uygarlığın göstergesidir. Bu yüzden bu tavır içindeki kızlarımızın aydınlanmış, kibar insanlar olduklarını düşünebiliriz.
olivia ofrenda Ben içerideyken, kapı defalarca tıklatılmadıysa muhakkak yaptığım eylemdir.
Bekleyen kişi ben olduğumda da, içeriden çıkan insanın gülümsemesi de her zaman hoşuma gider. Alt tarafı bir gülücük, bir tebessüm. Altında art niyet aramayınız. Olsa olsa medeniyet göstergesidir.
Genel olarak insanlar birbirine gülümsese, çok yakından tanımıyor olsa bile, bir "günaydın", bir "iyi akşamlar" dese, dünya daha katlanılabilir bir yer olmaz mı?
histerikheidi "Bak, bizim kaka yaptığımızı kimsecikler bilmiyor, aramızda kalsın, olur mu?" gülümsemesidir, göz kırparak tamamlanır.
kirlikedi ''Eheh kaka yapıyorum seni de beklettim kusura bakma'' gülüşü galiba. Yine de çok enteresan.
yeteri bilirsen yeter Sanırım tuvaleti temiz kullanan, arkasında bıraktığı tuvaletle gurur duyan (!) kızlar göz temasında bulunuyor ya da gülümsüyor.
alice practice "Bak ben o kadar sevimli, o kadar cana yakın, o kadar naif bir kızım ki, şu an duyumsamakta olduğun o berbat koku, asla benden çıkmış olamaz. Ben öyle bir bünye değilim" gülümsemesidir bu.
placebo
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TESPİTLİ YORUM
Akraba whatsapp itemleri;
1) Hey there! I am using WhatsApp.
2) Son görülme 1 ay önce 3) Profil fotosu; çekyatta oturan çocuklar.
FACEBAK DUVARI
Her adımda seni düşünüyorum.
Tekrar b.ka basmamak için
NE KADAR OLDU?
Rapçi Eminem'in tişörtlerini satan pazarcı, ''Eminem'e gel'' diye bağırınca annesinin adı Emine olan bir kişi tarafından öldürüleli 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
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