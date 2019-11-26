Hoşlanılan kızın ağabeyleriyle ilgili dikkat etmeniz gerekenler
Ama, "Ben deli gibi aşığım, ağabey falan tanımam" diyorsanız, o da sizin bileceğiniz iş...
Eğer kızın abileri Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri gibiyse, sakın bulaşmayın.
Eğer kızın tek abisi varsa ve o da profesyonel boksörse uzak durun.
Abi sayısı arttıkça tehlike de artar. Kızın 4-5 tane abisi varsa aman elleşmeyin. Elbet aralarından biri psikopattır.
Eğer kızın abisi mahallenin bilindik serseri ya da tinercilerindense mesafe koyun. B.k yoluna gitmeyin.
Hoşlandığınız kızın abisi varlığınızı öğrenip "Gel senle biraz konuşalım birader" derse sakın gitmeyin.
Hoşlandığınız kızın abisi "Bu kızı üzersen çok kötü olur" tarzı şeyler söylüyorsa, hemen sözü nişanı vs.. atın. Ayrılın.
Hoşlandığınız kızın abisi sizle arkadaş görünüp, "Hadi çapkınlığa gidelim" falan derse, sakın o tuzağa düşmeyin.
Eğer kızın abisi yanında kelebek taşıyan bir tipse, o bıçak bir gün sizin bacağınıza sokulur. Aman diyeyim...
Hoşlanılan kızın abisi kahvede çok fazla vakit harcıyorsa, çevresi geniş demektir. Aman bulaşmayın.
Hoşlanılan kızın abisini uzaktan süzdüğünüzde kolundaki façaları görürseniz tüyün. Kendine acımayan, size hiç acımaz.
Birlikte bir ortama girdiğinizde herkes kızın abisine "abi" ya da "reis" çekiyorsa bir an önce kendinizi kurtarmaya bakın.
Hoşlandığınız kızın abisi sigarasını küllük yerine kolunda söndürüyorsa "Eyvallah" deyip yaylanın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Deniz kabuğundan ses falan gelmez, duyduğunuz şey, kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesidir.
FACEBAK DUVARI
Seninle dedikodu yapanlar, senin de dedikodunu yapıyor haberin olsun...
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın güzelse kork; güzel ve yalnızsa daha da kork; güzel, yalnız ve kırılmışsa hemen ölü taklidi yap.
NE KADAR OLDU?
İzmir'de Abdilhakim Kaya isimli seyyar satıcı, KPSS ile eskiden kaçtığı zapıtalara müdür olalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Tezgahtarın çamaşır alışverişi sırasında "Boxer mı vereyim?" sorusuna "Yok, benim kocam tanga giyer" diye yanıt veren ve slip demek istediğini bir türlü anlatamayan kişi benim babaannem değil, değil değil...
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