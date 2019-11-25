Tuğla teorisi
Eğer tuğlaları sayıyorlarsa muhasebe bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa, denetçiler bölümüne yerleştirin.
Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa mühendisliğe yerleştirin.
Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa planlama bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa operasyonlar bölümüne yerleştirin.
Eğer uyuyorlarsa güvenlik bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa bilgi teknolojileri bölümüne yerleştirin.
Eğer boş boş oturuyorlarsa, insan kaynakları bölümüne yerleştirin.
Eğer birçok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar ama bir tuğlayı bile yerinden kıpırdatmamışlarsa, satış bölümüne yerleştirin.
Eğer odada değillerse pazarlama bölümüne yerleştirin.
Eğer camdan boş boş dışarı bakıyorlarsa stratejik planlama bölümüne yerleştirin.
Ve son olarak eğer birbirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile yerinden oynamamışsa onları tebrik edin ve üst yönetime yerleştirin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnce belli çay bardağının üst kısmının 'en çok yüzey alanı en az hacim', alt kısmının ise 'en az yüzey alanı en çok hacim' şeklinde olması hasebiyle, doldurulan çayı ilk başta soğutup içime uygun hale getirmek, sonrasında ise mevcut ısıyı koruma şeklinde bir işlevi vardır.
TESPİTLİ YORUM
Yabancılarda;
-Telefonu kapalı.
+ Hemen polisi aramalıyız.
Bizde:
-Telefonu kapalı.
+ Dur bi de ben arayım.
FACEBAK DUVARI
Herkes diye bir topluluk var. Bizim hayatımızı bizden iyi biliyor şerefsizler.
AlkışlıYorum
KOCAMLA Kadıköy'de oturuyoruz, operanın oradaki çiçekçilerin olduğu yerde. Gelen yanındakine çiçek alıyor, giden çiçek alıyor. Gözlerim dolmuş, adamın gözünün içine bakıyorum bana da çiçek alsın diye.
Sonunda şuurumu kaybetmeme neden olan cümle geliyor:
"Para vereyim de git kendine çiçek al..."
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