Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Kopya çekmek serbest tabii çekebilirseniz!
Gülünecek bir şey var ise beraber gülelim.
Yavrum ben bunları biliyorum kendim için mi anlatıyorum?
Siz şimdi gülün ben de sınavda güleceğim!
Sınav zor mu hocam?
Çalışana kolay :)
Dinlemek istemeyen dışarı çıkabilir yok yazmayacağım.
Kopya çekenin de gösterenin de kağıdını alırım!
Git bi elini yüzünü yıka, gel.
Allah size beyin vermiş arada sırada kullansanıza.
Ben zaten sizi denemiştim
Sizin defteriniz kareli siz daha düzgün çizersiniz.
Tahtadakileri yazalım mı? Hayır yavrum süs olsun diye yazdım ben.
Kendini de evde unutsaydın!
Ben susun demekten usandım. Siz konuşmaktan usanmadınız!
Madem dinlemiyorsunuz ders bitti. Bunları anlattım kabul ediyorum sınavda sorarım.
Benim dersimde bi daha ikiniz yan yana oturmuyorsunuz!
O arka dörtlü sizi dağıtacağım!
Örnekte daha iyi anlayacaksınız.
Bunu sınıfa ödev olarak veriyorum arastırıp haftaya öyle gelin...
Ben bunları kendime mi anlatıyorum?
Duvara mı anlattım ben yavrum!
Sene sonunda görüşeceğiz sizinle!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikalı kadın country pop şarkıcısı ve müzik yazarı Dolly Parton, 2012'de Drag Kraliçeleri için Dolly Parton'a benzeyen bir yarışmaya girdi ve dereceye giremedi.
TESPİTLİ YORUM
Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle giriyolar bizimkiler kilitli kapıyı zorluyo lan.
FACEBAK DUVARI
Bence düğün adetleri evlenmeyelim diye uydurulmuş.
Çoğalmamızı istemiyor şerefsizler.
NE KADAR OLDU?
Amasra'da Roma dönemine ait lahidin içinde tencere ile yemek pişirileli 3 AY OLDU
AlkışlıYorum
Ne zaman kendi kendime "Acıktım" desem içimde bir ses "Acıkmamışsındır, susamışsındır, su iç, su iç" diyor. Ya anne, sen hangi ara içime kaçtın, bi git ya!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Garip bir hırsızlık hikayesi 23 Kasım 2019, Cumartesi Adamın biri arabasıyla giderken yolda bir yolcu alır. Adam arka tarafa biner. Şoför: Eee hemşerim kimsin, nereye...
- Sallama şarkılar 22 Kasım 2019, Cuma DÜNYADA sadece Türk insanında görülebilecek bu durum, (yabancı) şarkı dinlenirken eşlik etme zorunluluğu duyulmasından...
- Kalorinin kuralı 21 Kasım 2019, Perşembe BİR şey yersen ve kimse seni o anda görmüyorsa, onlarda kalori yoktur. Eğer light limonata içersen ve bunun...
- Dünyadan ilginç evlilik gelenekleri 20 Kasım 2019, Çarşamba İLGİNÇ gelenekler bizde de var. Ancak, bunlardan çoğu saçma değil. Tabak kırma Alman düğünlerindeki gelenek....
- Kadınları fetheden 10 şey 19 Kasım 2019, Salı SEVDİĞİNİZ kişiye söyleyeceğiniz bir cümle pırlanta yüzükten bile daha değerli olabilir. ABD'li psikologlar, binlerce...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.