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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Kasım 2019, Pazar

Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Sorular kolay ama cevapları zor :)
Kopya çekmek serbest tabii çekebilirseniz!
Gülünecek bir şey var ise beraber gülelim.
Yavrum ben bunları biliyorum kendim için mi anlatıyorum?
Siz şimdi gülün ben de sınavda güleceğim!
Sınav zor mu hocam?
Çalışana kolay :)
Dinlemek istemeyen dışarı çıkabilir yok yazmayacağım.
Kopya çekenin de gösterenin de kağıdını alırım!
Git bi elini yüzünü yıka, gel.
Allah size beyin vermiş arada sırada kullansanıza.
Ben zaten sizi denemiştim
Sizin defteriniz kareli siz daha düzgün çizersiniz.
Tahtadakileri yazalım mı? Hayır yavrum süs olsun diye yazdım ben.
Kendini de evde unutsaydın!
Ben susun demekten usandım. Siz konuşmaktan usanmadınız!
Madem dinlemiyorsunuz ders bitti. Bunları anlattım kabul ediyorum sınavda sorarım.
Benim dersimde bi daha ikiniz yan yana oturmuyorsunuz!
O arka dörtlü sizi dağıtacağım!
Örnekte daha iyi anlayacaksınız.
Bunu sınıfa ödev olarak veriyorum arastırıp haftaya öyle gelin...
Ben bunları kendime mi anlatıyorum?
Duvara mı anlattım ben yavrum!
Sene sonunda görüşeceğiz sizinle!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikalı kadın country pop şarkıcısı ve müzik yazarı Dolly Parton, 2012'de Drag Kraliçeleri için Dolly Parton'a benzeyen bir yarışmaya girdi ve dereceye giremedi.

TESPİTLİ YORUM
Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle giriyolar bizimkiler kilitli kapıyı zorluyo lan.

FACEBAK DUVARI
Bence düğün adetleri evlenmeyelim diye uydurulmuş.
Çoğalmamızı istemiyor şerefsizler.

NE KADAR OLDU?
Amasra'da Roma dönemine ait lahidin içinde tencere ile yemek pişirileli 3 AY OLDU

AlkışlıYorum
Ne zaman kendi kendime "Acıktım" desem içimde bir ses "Acıkmamışsındır, susamışsındır, su iç, su iç" diyor. Ya anne, sen hangi ara içime kaçtın, bi git ya!
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Öğretmenler gününüz kutlu olsun
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