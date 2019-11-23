Garip bir hırsızlık hikayesi
Şoför: Eee hemşerim kimsin, nereye gidersin? der… Yolcu: Ben Azrailim, canını almaya geldim der… Şoför alaycı bir tavırla:
Sen mi Azrailsin? Ya, senin gibi Azrail olur mu hiç?
Yolcu sakin bir tavırla:
Sen daha önce Azrail gördün mü de tarif ediyorsun. İnanmadın bana öyle mi?
Şoför: İnanmadım tabii, der.
Yolcu: O zaman 200 metre ileride bir adam daha alacaksın. Gerçekten de adamın dediği gibi, şoför 200 metre ilerde bir yolcu daha alır. Ama yolcu ön tarafa oturur.
Olaylar bundan sonra daha da ilginçleşir. Şoför, yanındakine: Eee sen kimsin?
Nereye gidersin? der.
Öndeki: Ağabey, beni merkezde bir yerde indirirsen çok sevinirim, adım felanca der. Şoför:
Yav şu arkadaki adam, bana Azrailim diyor görüyon mu şu herifi hem iyilik ediyoz, hem de dalga geçiyor zibidi, der… Öndeki arkaya bakar ama kimse yoktur… Öndeki: Ağabey, arkada kimse yok ki. Şoför hışımla arkaya bakar ve; Kör müsün be adam arkada oturuyor ya der… Öndeki arkaya bir daha bakar ve:
Ağabey, senin kafan iyi mi, yoksa dalga mı, geçiyorsun? der ve bu sefer arkadaki söze girer.
- Gördün mü? Öndeki beni ne duyabilir ne de görebilir. Şoförün bir anda dizlerinin bağı çözülür, bet beniz atar.
Arkadaki şoföre: Haydi, Arabayı kenara çek, 2 rekat namaz kıl canını alacağım, der.
Şoför ağlamaklı çaresiz bir şekilde arabayı kenara çeker ve namaz kılmak için iner arabadan… Sonra… Sonra ne mi olur?
Tabi ki adamlar arabayı aldıkları gibi kaçarlar.. :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir ya da iki şarkı çalma havasındayken, bir gitar alabilir ya da bir piyanoda oturabilirsiniz.
Ancak bazı Massachusetts sakinleri için daktilolar müzik aletidir.
Boston Daktilo Orkestrası 2004 yılında kuruldu ve üyeleri müziğe dönüştüğü benzersiz sesler üretmek için eski daktiloları kullanıyorlar, hatta bir albüm çıkardılar.
FACEBAK DUVARI
Gidişine illa bi isim konulcaksa MAL KAYBI DİYELİM!
TESPİTLİ YORUM
Çocukken yarın neler oynayabiliriz diye düşünürdük, Şimdiyse yarın hayat bize hangi oyunu oynayacak diye düşünüyoruz.
AlkışlıYorum
Girdiği ehliyet sınavında yanındaki gözetmene, "Bak bakalım arkadan araba geliyor mu?" diyen, gözetmenin ise;
"Sen bu ehliyeti biraz zor alırsın" cevabına ehliyeti alarak yanıt veren kadın doğaldır, çalışkandır, Karadenizlidir.
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