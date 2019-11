Sallama şarkılar

DÜNYADA sadece Türk insanında görülebilecek bu durum, (yabancı) şarkı dinlenirken eşlik etme zorunluluğu duyulmasından doğar. Genellikle sadece ağız kımıldar, etraftakilere cool bir izlenim verilmek istenir. Bu durumun en çok yaşandığı şarkı ise, losing my religion'dır.

Birçok yerde, gerek barda gerek kafede gerek arabada herkesin her yerde görebilceği bir insan sendromudur.

Herkesin "benim şarkımmmmmm"dediği şarkıları sallaması daha yüksek bir ihtimaldir.

Örneğin, demin dediğim gibi luzing may relıcın her zaman sözleri uydurulan ama herkesin "ayyy şarkımmm" dediği parçadır bildiğiniz üzre. Yanındaki sevgili yada adayı ile bara gittiniz barda çalan şarkıya yeni sevgili ya da sevgili adayı müthiş şekilde eşlik ediyor. Eee senin ne yapman gerekiyor. Sen de bileceksin. Nihayetinde aynı zevklere sahip olduğunu göstermelisin.

Şarkıyı da biliyorsun ama sözleri sende eror veriyor.

Eee ne yapıyorsun ağzını oynatıyorsun. Bildiğin tarafını yüksek sesle söylüyorsun, bilmediğinde ağızını oynatıyorsun. Bunu yaparken çok eğleniyormuş hissi vereceksin. Haa sevgili sürekli yaklaşıp sırnaşıyor sende adrenalin yükseliyor.

Çünkü senin saçmaladığını duyarsa sen mors olacaksın.

Hemen kıvrak hareketlerle dansın ritmine bırak kendini, tut kollarından beraber dans edin. Hadi benim sayemde yırttınız. Ya da sen sen ol boşver bilme cool takıl.

İnsanın çok yaratıcı olduğu anlardan biriyken, çevrende şarkıyı bilen kişilerin gülme kriziyle sonuçlanan hatta dalga konusu olabiliceğin bir durumdur.



