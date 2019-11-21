Kalorinin kuralı
Eğer light limonata içersen ve bunun yanında çikolata yersen, çikolatadaki kaloriler light limonata tarafından yok edilir.
Eğer başkalarıyla beraber yiyorsan, o zaman sadece onlardan fazla yediğin kaloriler sayılır.
İlaç niyetine kullanılan yemekler hiç sayılmaz.
Mesela sıcak çikolata...
Eğlence amaçlı tüketilen yemeklerin kalorileri yoktur (Patlamış mısır, fıstık, limonata, çikolata). Mesela video izlerken ya da müzik dinlerken... Çünkü onları gıda diye almıyoruz. Onlar eğlencenin bir parçasıdır...
Pasta dilimleri veya kurabiyelerde kalori yoktur. Çünkü onlar kesildiğinde veya kırıldığında içindeki yağ uçar gider.
Yemek hazırlarken bıçak, tencere ya da kaşıkları yalarken kalori almazsınız. Çünkü onlar yemek yapmanın bir parçasıdır.
Renkleri aynı olan gıdaların kalori değerleri de aynıdır. Mesela;
(domates ve çilek reçeli ya da mantar ile beyaz çikolata).
Dondurulan gıdalarda kalori yoktur. Çünkü kalori ısı birimidir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralya'daki Mamungkukumpurangkuntjunya Hill'de yaşayan insanlar, memleketlerinin ismini hecelemeyi öğrenirken biraz sabır isterler.
Peki öyleyse Massachusetts'teki Chargoggagoggman- chauggagoggchaubunagungamaugg Gölü ve Güney Afrika'daki Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein şehri ne yapsın?
Ama hiçbiri Yeni Zelanda'da yaşayanlar gibi Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaung- ahoronukupokaiwhenuakitanatahu adresini yazarken gösterdikleri sabra sahip değiller.
Bu yer adı, 85 harf uzunluğunda dünya birincisidir.
FACEBAK DUVARI
Flörtün içine ettiniz. Tester parfüm gibi bir kullanıp atıyorsunuz.
NE KADAR OLDU?
Noel Baba gelecek diye damda elinde sopayla bekleyen adam "Noel Baba gelsin onu imana getireceğim" diyeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kocam 2 yaşındaki oğluma basketbol maçlarında kullanılan "mola" işaretini yapmayı öğretmiş. Ben ne zaman sinirlenip söylenmeye başlasam, küçük sıpa eliyle bana mola işareti yapıp "Anne mola" diyerek beni susturuyor.
Helal olsun bana, şu dünyada beni susturacak kişiyi doğurmuşum.
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