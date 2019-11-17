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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Kasım 2019, Pazar

Erkek olmanın dayanılmaz keyfi

Bıyıkların utanç değil çoğu zaman övünç kaynağıdır.
Beş günlük tatil için ufak bir çanta yeterlidir.
Her kavanozu tek başına açma kabiliyetine sahipsindir.
Tazelemek zorunda olduğun bir makyajın olmadığı için zırt pırt tuvalete gitmezsin.
Kilo aldığında dostların sana acıyarak bakmaz.
Ayakkabılarının topuğu ve tırnağın asla kırılmaz, çorabın kaçmaz.
Göbeğin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir. "Bu göbek değil sevgilim, aşk halkası.."
Pişireceğin hayvanı kendin avlayabilecek güçtesindir.
Duş yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.
Gereksiz eşyaların bulunduğu bir çantayı taşıma alışkanlığı yoktur.
Ceketini alıp çıkarsın.
Yüzündeki tüm renkler orjinaldir ve ne silince, ne yağmurda, ne de ağlayınca çıkar.
Gazoz ve soda şişesini açacak kullanmadan açmanın en az beş yolunu bilirsin.
Sohbet ettiğin insanlar bakışlarını göğüslerine doğru kaydırmaz.
Evlenince soyadını değiştirmek zorunda kalmazsın.
Kız arkadaşın kıyafetine karışmaz.
Kahvehaneler, stadyumlar, sırf senin daha keyifli bir hayat sürmen için vardır.
Topuklu ayakkabı gibi bir şeyin üstünde hokkabazlık yapmak zorunda değilsin.
"Erkek Hastalıkları Uzmanı" diye bir kavram yoktur...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şimdiye kadar 188 bin kişi soyadını değiştirdi. En çok değiştirilen soyisimler arasında "Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Azgın, Öküz ve Davul" olmuş.

TESPİTLİ YORUM
Uzun süre görüşmediğimiz birinin "Sen yaşıyor muydun ya" demesine sinir oluyorum.
Görüşemiyoruz diye ben niye öleyim lan, sen öl.

NE KADAR OLDU?
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Süleyman P. çocuklarıyla Var Mısın Yok Musun izlerken, "Bu kutudaki parayı bilemezsem balkondan atlarım" deyip kutudaki parayı bilemeyince 2. kattan atlayıp sakatlanalı 10 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Saçımı kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim.
Berber koltuğuna oturdum.
Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi:
"Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!"
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