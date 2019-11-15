Kadın istihbarat teşkilatı
Neden mi? Hayatımızı basit neden-sonuç denklemleri üzerine kurarız.
Amma velakin işte kadın milleti zeki, kadın milleti kurnaz. Erkekler olarak korkunç, acımasız, vahşi bir kadın istihbarat şebekesiyle karşı karşıyayız.
Düşünün yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz, her şey iyi giderken kadın birden ortalardan kayboluyor ya da triplere bağlıyor. Siz bunu mantık çerçevesi içerisinde bir yere oturtamıyorsunuz, kafanızda kuruyorsunuz.
Acaba ters bir şey mi dedim, bir hareketime mi uyuz oldu vs vs... diye düşünüyorsunuz. İşte onun sebebi bu istihbarat çalışması.
Siz heyecanlı heyecanlı ilişkiye devam ederken, kadın alttan alta sizin hakkınızda bilgi topluyor.
Kiminle çıkmış, neden ayrılmış, kimlerle sevişmiş, aldatmış mı, kadınlara ne yalanlar söylüyor, romantik mi, öküz mü, tripli mi, şecerenizi çıkarıyor.
Sen daha kullandığı çantanın markasını yeni öğrenmişken, o senin ilkokulda çıktığın kızın mezun olduğu üniversiteyi öğrenmiş oluyor. Kadın dayanışması işte. Biz kıskançlık yapıp helalimizi en yakın kankamızdan bile kıskanırken, onlar müthiş bir dayanışmayla gelmişini geçmişini ortaya çıkartıyor.
Elimizde su tabancalarıyla bir grup düşmana karşı savaşmaya çalışıyoruz.
Ya işte böyleyken böyle, MOSSAD bu konuda halt etmiş...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngilizler'in yaptığı bir araştırmaya göre; ofis çalışanlarının yüzde 71'i, bir çikolata karşılığında bilgisayar şifrelerini vermeyi kabul ettiğini söylüyor.
TESPİTLİ YORUM
Yatak odası kapısının arkasında rulo yapılmış halde en az 2 halı olmayan eve ev demem ben hacı.
NE KADAR OLDU?
Survivor'a katıldığı dönemde Miami Heat ve Chicago Bulls maçına bol sakallı giden Nihat Doğan, NBA oyuncuları arasında sakal modasını başlattğını iddia edeli 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Pilotum.
İstanbul-Sao Paolo seferini yaptıktan sonra kabinden çıkıp yolcuları uğurlamak istedim.
Derken, her halinden Türk olduğu belli olan bir abi boynuma sarılarak "Vaaay, meslektaşım benim!" dedi.
Nezaketen nereden meslektaş olduğumuzu sordum.
Abinin cevabı süperdi: "Ben de Trabzon'da, .... hattında dolmuş şoförüyüm!"
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