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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Kasım 2019, Perşembe

Çocukken yanlış bildiklerimiz

HER şey bir twitter kullanıcısı @aramizacik'in "En saçma küçüklük yanılgınız neydi? Ben ampulü Ediz Hun buldu sanıyordum" sözüyle başladı.
@CalciumHy Siyah beyaz fotoğraflar yüzünden eskiden dünya siyah beyaz sanıyordum.
@zezelizm Mavi gözlülerin etrafı mavi gördüğünü düşünüyordum, gerçi hala doğru olmadığına emin değilim ama.
@eroltubaa19 Nüfus cüzdanının arkasındaki değiştirme nedenini, annemler beni değiştirdi diye biliyordum.
@nzlcndnzz Annem "Beni üzersen Allah taş eder" diyordu. Sokaktaki taşları insan sanıyordum...
@gzemvural Şirinevler'de şirinlerin yaşadığını sanıyordum.
Annem ben küçükken anneannemi hastaneye oraya götürdüğünde büyük balonla hastaneye bırakıldıklarını falan hayal ediyordum.
@ipekcenkci Köftecilerdeki "kilo ile köfte" yazısı yüzünden hep insanların kilosuna göre köfte veriyorlar sanıyordum.
@onyedi519 Ayna grubunu kör sanıyordum.
@ejderguven Zlatan İbrahimovic'in ismini, çok iyi top oynadığı için Zırlatan İbrahimovic diye biliyordum.
@Sosyology17 Ben de dünyayı gerçekten Cüneyt Arkın'ın kurtaracağına inanıyordum.
@dopenrowski Vapurların yanaşırken yaptığı köpükleri görünce balıklar çamaşırlarını yıkıyor zannediyordum.
@dilannaluz Ben her doğum günümüzde kimliğimizi değiştirip üstüne yeni yaşımızın yazıldığını sanıyordum ve başka türlüsünü asla kabul etmiyordum.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınlar, erkeklerin hemen hemen iki katı kadar göz kırpar!

TESPİTLİ YORUM
Yok hanfendi lütfen sakin olun, kızınız gayet iyi..
Bi tüp serum takıcaz, o da fotoğrafını çekip instagrama atacak ve taburcu edicez hemen.

NE KADAR OLDU?
Diyarbakır Süper Amatör liginden Çermikspor'a transfer ettiği Kolombiyalı futbolcular Luis Alberto ve Diego Alejandro ile kulüpte İspanyolca bilen olmadığı için Google translate ile iletişim kuralı 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Evlenmeyi düşündüğü erkek arkadaşının "Benden önce biriyle oldun mu?" sorusuna, "Buraya gelmeden önce mi?" cevabını vererek evlilik umutlarını magmalara atan hatunun gerçek sarışın olduğunu söylememe bilmem gerek kaldı mı?

GaflıYorum
"Mozart dinlemiyorum ama Türkiye´ye gelirse konserine mutlaka giderim." Emrah
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Çocukken yanlış bildiklerimiz
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