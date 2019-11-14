Çocukken yanlış bildiklerimiz
@CalciumHy Siyah beyaz fotoğraflar yüzünden eskiden dünya siyah beyaz sanıyordum.
@zezelizm Mavi gözlülerin etrafı mavi gördüğünü düşünüyordum, gerçi hala doğru olmadığına emin değilim ama.
@eroltubaa19 Nüfus cüzdanının arkasındaki değiştirme nedenini, annemler beni değiştirdi diye biliyordum.
@nzlcndnzz Annem "Beni üzersen Allah taş eder" diyordu. Sokaktaki taşları insan sanıyordum...
@gzemvural Şirinevler'de şirinlerin yaşadığını sanıyordum.
Annem ben küçükken anneannemi hastaneye oraya götürdüğünde büyük balonla hastaneye bırakıldıklarını falan hayal ediyordum.
@ipekcenkci Köftecilerdeki "kilo ile köfte" yazısı yüzünden hep insanların kilosuna göre köfte veriyorlar sanıyordum.
@onyedi519 Ayna grubunu kör sanıyordum.
@ejderguven Zlatan İbrahimovic'in ismini, çok iyi top oynadığı için Zırlatan İbrahimovic diye biliyordum.
@Sosyology17 Ben de dünyayı gerçekten Cüneyt Arkın'ın kurtaracağına inanıyordum.
@dopenrowski Vapurların yanaşırken yaptığı köpükleri görünce balıklar çamaşırlarını yıkıyor zannediyordum.
@dilannaluz Ben her doğum günümüzde kimliğimizi değiştirip üstüne yeni yaşımızın yazıldığını sanıyordum ve başka türlüsünü asla kabul etmiyordum.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınlar, erkeklerin hemen hemen iki katı kadar göz kırpar!
TESPİTLİ YORUM
Yok hanfendi lütfen sakin olun, kızınız gayet iyi..
Bi tüp serum takıcaz, o da fotoğrafını çekip instagrama atacak ve taburcu edicez hemen.
NE KADAR OLDU?
Diyarbakır Süper Amatör liginden Çermikspor'a transfer ettiği Kolombiyalı futbolcular Luis Alberto ve Diego Alejandro ile kulüpte İspanyolca bilen olmadığı için Google translate ile iletişim kuralı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Evlenmeyi düşündüğü erkek arkadaşının "Benden önce biriyle oldun mu?" sorusuna, "Buraya gelmeden önce mi?" cevabını vererek evlilik umutlarını magmalara atan hatunun gerçek sarışın olduğunu söylememe bilmem gerek kaldı mı?
GaflıYorum
"Mozart dinlemiyorum ama Türkiye´ye gelirse konserine mutlaka giderim." Emrah
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Shakespeare ile tanışsaydınız onu öpmezdiniz 13 Kasım 2019, Çarşamba SHAKESPEARE gelmiş geçmiş en iyi yazar, en iyi oyunlara imza atmış isim. Hakkında olan tüm teorileri biliyor ve...
- Anneler birer sağlıkçıdır 12 Kasım 2019, Salı BAŞIM ağrıyor. - Saçını ıslak ıslak kurutmadan çıktın, ondan. - Başım dönüyor. - Ee bir şey yemiyorsun, açlıktan. ECZACIDIR -...
- Kadınlar erkekleri neden seviyor? 11 Kasım 2019, Pazartesi Kendilerinin diliyle okuyalım, 'erkekleri seviyoruz çünkü'; İltifat edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar. Peşimizden...
- 3,5 attıran şeyler 10 Kasım 2019, Pazar Elini cebine attığında ilk etapta telefonun ele gelmemesi 3 buçuk attırır, soğuk duş etkisi yaratır, kaynar sular...
- Erkeklerin renkleri 09 Kasım 2019, Cumartesi ERKEKLER için "Renkleri bilmiyor" der kadınlar. Halbuki erkek tarafı bu konuda bilmediğini kabul etmez. Aslında...
- Shakespeare ile tanışsaydınız onu öpmezdiniz
- Anneler birer sağlıkçıdır
- Kadınlar erkekleri neden seviyor?
- 3,5 attıran şeyler
- Erkeklerin renkleri
- Güç kimde artık?
- Erkeklerin sallamadığı şeyler
- Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı
- Çakma markalar
- Erkekler yılda 388 kere kadınların sorularını duymazlıktan geliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.