Shakespeare ile tanışsaydınız onu öpmezdiniz
Hakkında olan tüm teorileri biliyor ve reddediyoruz aslında. O bizim en sevdiklerimizden. Ama bugün onun yaşadığı çağ ile ilgili birkaç şey söyleyeceğiz ki o çağda kralı gelse öpmezdiniz, tabii kralı da var bu listede.
Tuvalet kağıdı yoktu, hatta su bile kullanmıyorlardı tuvalet sonrası. Çözüm mü, tabii ki yapraklar...
Hijyenik olmayan büyük alanlarda hep birlikte yıkanıyorlardı.
Erkekler de kadınlar da beyaz görünmek için sürekli makyajlı geziyordu.
Tuvalet mi? Yan yana.
Hatta çoğu yerde yok.
Kanalizasyon sistemi de olmadığından kokunun ağır olduğu çok sayıda yer var.
İçme suyu da pek güvenilir yerlerden gelmiyordu.
Çatal kullanma alışkanlığı da sınırlıydı.
Tanrı çatalla yememizi isteseydi, bize el vermezdi diye düşünenlerin sayısı oldukça çok.
Şaka mı? Tabii ki peçete kullanmıyorlardı.
Ekmeğe silerlerdi ellerini.
Sarı dişsiz insan sayısı da oldukça az.
Zenginler bazı bitkiler ve bezler aracılığıyla temizlik yapıyordu ama diğerleri...
Ve geldik kralına Kral VI. James neredeyse 24 saat aynı kıyafeti giyerdi.
Banyo yapmanın sağlığına iyi gelmediğini düşünürdü.
Öpmek ya da öpmemek bütün mesele bu...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir kedi genellikle yaşamının yüzde 70'ini uyuyarak geçirir. Yani 9 yaşındaki bir kedi sadece 3 yıl boyunca uyanık kalmış olur.
TESPİTLİ YORUM
Hiç unutmam, bir keresinde kavga ederken "Adamsanız teker teker gelin" dedim.
Teker teker dövdüler.
NE KADAR OLDU?
Adana Toros Mahallesi'ne yeniden aday olan Enver Ç., ülkelerinde seçim kazanan Bill Clinton ve Tony Blair'e muhtar sıfatıyla kutlama mesajı geçerek tüm dünya gündemine girdiği, böylelikle Türkiye'yi tanıttığı iddiasıyla oy isteyeli 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kavşaktaki trafik polisini göremeyip kırmızıda geçen talihsiz sürücü, polisi görür görmez son bir hamleyle durup aracın kaputunu açmıştı ama Türk polisinden kurtulmak kolay mı? Anons gecikmedi: "06 SK... Boşuna salağa yatma, geçtiğini gördüm oraya geliyorum.
Gelene kadar arıza lambasını yakamazsan vay haline."
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