Anneler birer sağlıkçıdır
- Saçını ıslak ıslak kurutmadan çıktın, ondan.
- Başım dönüyor.
- Ee bir şey yemiyorsun, açlıktan.
ECZACIDIR
- Gözüm morardı.
- Gel, patates basayım.
- Kepeklerim azdı yaaa.
- Zeytinyağı süreyim.
Arpacık çıktı.
- Sarmısak değdireyim.
HEMŞİREDİR
- Of, terledim be.
- Gel sırtına havlu koyayım.
RÖNTGEN MÜTEHASSISIDIR
-Ohhoeoo! (öksürük) - İçme su zıkkımı, ciğerlerin doldu.
ÜROLOGDUR...
- Senin çişin niye sarı bakayım?
FİZYOTERAPİSTTİR
- Dizim ağrıyor.
- Benim de belim ağrıyor, geçer.
DİYETİSYENDİR
- Mis gibi türlü yaptım, sakın sokakta hamburger filan yiyip gelme.
- Ama anne.
- Aması maması yok, kola da içme!
CİLDİYECİDİR
- Sırtımda sivilce çıktı.
- Çikolata yeme.
LABORANTTIR
- Burnum akıyor.
- Üşütmüşsün... Şimdi ben sana bir ada çayı kaynatayım, rezene, bal, limon, tarçınla zencefili de ılık ılık iç. Sırtına da aspirini eritip sürelim, sabaha bir şeyin kalmaz.
PSİKİYATRDIR
- Neyin var oğlum?
- Bir şeyim yok.
- Var var... Canın sıkkın senin.
- Ya bırak, iyiyim ben.
- Yok yok, bilirim ben...
Bir şeyin var.
- Anne delirtme beni!
- Bak, gördün mü?
- Neyi gördüm mü?
- Bir şey var sende.
- Kendimi jiletliycem şimdi.
- Sinirlerin bozuk senin.
GENETİKÇİDİR
- Abinle sen, babanıza çekmişsiniz zaten, o da sinirli. Bütün kötü huylarınızı ondan almışsınız...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İran kedilerinin favori aktiviteleri hiçbir şey yapmadan durmaktır.
Kedi türlerinin arasında en tembelidir.
TESPİTLİ YORUM
Bugüne kadar arkamdan ağlayan tek şey, tabağımda bıraktığım patlıcanlar, bulgurlar ve makarnalar oldu. Gerçi patlıcandan şüpheliyim.
NE KADAR OLDU?
Eskişehir'de bir otomobilin çarparak yere düşürdüğü vatandaş, sağlığı için endişe içinde çevresini saran vatandaşlardan birine cebinden çıkarttığı bahis kuponunu vererek yatırmasını isteyeli 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Dün akşam kocamla film izlerken, romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak.
"Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim.
Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum...
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